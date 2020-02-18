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每天拉筋十分鐘「矯正O型腿」　勤做4動作，一個月就有筆直美腿

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▲拉筋瘦腿 。（圖／柯夢波丹提供）

很多女生經常抱怨自己天生腿型不夠漂亮？雖然沒有筆直美腿，但也不用灰心，只要每晚進行以下的瑜珈拉筋大法，還是可以有效改善O型腿問題，讓你不再害怕穿上緊身褲，回復自信心！

▲拉筋瘦腿 。（圖／柯夢波丹提供）

天后蔡依林（Jolin）也是瑜伽愛好者，不採用極速瘦身方法，而是透過瑜伽鍛鍊身體線條及增加柔軟度。

▲拉筋瘦腿 。（圖／柯夢波丹提供）

大S徐熙媛更是網友口中的瑜珈大王，光是那一雙大長腿，就能收服我們挑剔的目光呀．

▲拉筋瘦腿 。（圖／柯夢波丹提供）

美容達人倪晨曦（Elve Ni）同為瑜伽導師，擁有苗條身段的她，筆直的雙腿令人羨慕。而到底她的秘訣是甚麼？答案就是健康的飲食與透過瑜伽改善身型。

你有沒有O型腿問題？

O型腿除了會影響觀感之外，長期更會使骨盆、腰椎的受力失衡，引致膝關節炎、腰痛、生理痛及便秘等健康問題，亦會增加下半身的瘦身難度。

▲拉筋瘦腿 。（圖／柯夢波丹提供）

但大部分女生也受O型腿問題困擾，在日本，更有約80％女生是O型腿，但若是輕微的O型腿，平日未必察覺得到，因此應該自行檢查，及早改善O型腿問題！

▲拉筋瘦腿 。（圖／柯夢波丹提供）

站在鏡子前，雙腳並攏，直望鏡中看看膝蓋能否靠攏，大腿及兩腳腳踝中間是否有空隙。若可以自然靠攏當然最理想，若要稍為施力也尚未算太嚴重，只是輕微的O型腿問題，可以靠運動和拉筋改善。

若非常用力也未能令膝蓋靠攏，就代表有重度O型腿情況，長久仍未有改善可找專業醫生矯正。

O型腿造成原因：1.不良坐姿

特別是朝九晚五的上班一族，坐在辦公室一整天很多時都會出現駝背...等不良坐姿，應定時定侯提醒自己要挺胸、伸直背部，膝蓋並攏呈90°－95°的屈曲狀態，不要把雙腳重心偏往某一邊。

O型腿造成原因：2.長期穿高跟鞋

OL很多時因工作需要，要長時間穿上高跟鞋，走的路多鞋跟自然容易磨損，但有沒有發現磨損的位置都是呈傾斜狀？

這可能是因為走路的姿勢不正確，如駝背、習慣交叉走路或外八，都是形成O型腿的原因。

O型腿造成原因：3.經常翹腳

經常翹腳坐也是女生常犯錯誤之一，若常常將雙腿交疊或翹腳，上方的膝蓋會向下方施力，雙腿長期承受壓力，容易造成磨損，長遠更會導致骨盆歪斜，引致O型腿。

O型腿造成原因：4.缺乏運動導致肌力不足

有O型腿問題的人在站立或行路時用力的重心習慣放於腿外側肌肉，而缺乏使用內側肌肉力量．

若平日更不透過運動改善，肌肉的分佈只會愈來愈不平均，慢慢會令腿部線條在外觀上變得彎曲，令O型腿問題更嚴重。

改善O型腿瑜伽拉筋法：青蛙式

▲拉筋瘦腿 。（圖／柯夢波丹提供）

可伸展大腿內側肌肉及放鬆骨盆，身體較柔軟者，更可慢慢將整個身軀及臀部緊貼地面，並維持姿勢深呼吸，保持1-2分鐘後放鬆。

改善O型腿瑜伽拉筋法：仰臥脊椎扭轉式

▲拉筋瘦腿 。（圖／柯夢波丹提供）

伸展背部及臀部肌肉，有助延長及放鬆脊柱。每邊做10-12次，每次停留約3-5秒。

改善O型腿瑜伽拉筋法：貓牛式

▲拉筋瘦腿 。（圖／柯夢波丹提供）

伸展脊椎、平衡骨盆。弓起背部，腹部向內凹同時收起下巴，深深吸一口氣；吐氣時向上抬頭挺胸，尾椎及腹部向地板下壓。用腹部呼吸並維持姿勢約10秒，重覆做約10次。

改善O型腿瑜伽拉筋法：側邊抬腿

▲拉筋瘦腿 。（圖／柯夢波丹提供）

收緊及強化腿部肌肉。也可於兩膝中間夾着一條毛巾，雙腳提起並維持5秒後放下，不要觸碰地面，每邊約做10次。

文／柯夢波丹　圖／INSTAGRAM@Jolin、@大S、小紅書、GETTY IMAGES

※本文由Cosmopolitan HK授權報導，未經同意禁止轉載

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 矯正, 腿型, O型腿, 拉筋, 瘦身, 瑜伽
fashion.net

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