饒河夜市美食多到吃不完　跟著米其林必比登推薦就對了

饒河夜市裡必吃的美食就是這幾家。數十年老店依舊屹立不搖，簡單幾樣東西就征服你的胃，快來看文章裡的名店吧！

福州世祖胡椒餅

現桿、現包、現烤，熱呼呼的胡椒餅出爐！外皮酥脆，有著濃濃碳烤香、內餡扎實，有著濃濃胡椒味，混搭著蔥的香氣，一口咬下還會爆汁呢！

▲（圖／美食客Eating提供）

牛哥滷味

牛哥滷味只賣三樣東西：牛腱、牛肚、牛筋，放進東坡滷汁裡滷得夠味，牛腱好咬入口、牛肚Ｑ彈軟嫩、牛筋帶勁帶膠，敢吃辣的加點辣椒醬油，讓口味更上一層！

▲（圖／美食客YJ美食日記|台北週邊美食提供）

阿國滷味

榮獲必比登推介夜市街頭小吃，阿國滷味販售超過20款以上的品項。《台北米其林指南》推薦雞翅和鴨翅，肉扎實不鬆軟且具有咬勁，淋上滷汁後爽口不鹹膩。

▲（圖／美食客愛睡覺ㄉ維尼提供）

陳董藥燉排骨

連續兩年獲得米其林必比登推薦！以大量豬骨和中藥材燉煮，味道香醇甘美，有著濃濃中藥香氣，排骨給的量不算少，天冷的時候喝上一碗，絕對會讓全身都暖起來！

▲（圖／美食客吃貨jimmy提供）

東發號

只賣三樣東西：油飯、麵線、肉羹，號稱鎮店三寶！油飯米粒軟Ｑ有彈性、麵線吃起來清爽不勾芡，肉羹湯頭回甘、肉塊紮實。

▲（圖／美食客抹茶小妞嗜提供）

大阪屋

店內只賣兩樣東西：章魚燒和大阪燒，一顆顆飽滿的章魚燒，淋上日式醬油、海苔、柴魚片、美乃滋，吃起來外熟內嫩，不但吃得到塊狀章魚肉還會爆漿！

▲（圖／美食客人桀十兄提供）

O MY GOOD歐麥谷

玫瑰氣泡飲有一整朵玫瑰花在漂浮！喝入口有著氣泡感和淡淡玫瑰香氣;一旁水果茶是以茉莉綠茶為基底，加入當季新鮮水果和奇亞籽來增加口感。

▲（圖／美食客我是温温我愛吃喝玩樂提供）

圖、文／MENU美食誌

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