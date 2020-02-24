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行天宮隱藏版巷弄甜點TOP 10！法式巧克力塔超浮誇、富士山造型蛋糕必吃

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行天宮不僅是北部民眾信仰中心之一，其周圍便捷的交通、豐富的美食更是台北市民假日踩點的地標之一，除了傳統小吃、高級餐飲外，行天宮附近還有許多隱藏在巷弄中的西式甜點店，讓你甜到蛀牙、融化在砂糖中也心甘情願！下次被問到行天宮知名的甜食，可別說不知道囉～就讓DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶你一起搜索行天宮巷弄內，不為人知的西式甜點吧！

No.10 諾緯手工鮮奶泡芙專賣店

▲▼ 行天宮超夯10家甜點店推薦！爆漿鮮奶泡芙、法式奢華甜點、老宅咖啡廳滿足你的味蕾。（圖／Bella儂儂提供）

看看這一顆顆比拳頭還大、餡料快爆出來的泡芙，是不是口水都快流出來啦？《諾緯手工鮮奶泡芙專賣店》不僅口味高達15種，而且均一價35元，買6還能再送1，價格相當親民，每口都能吃到滿滿的水果、奶油或卡士達醬的餡料，難怪網友們狂勸，想吃的話最好先預訂，以免向隅啊！

地址：台北市104中山區民權東路2段92巷1弄1號

No.9 雅培米堤法式烘焙

▲▼ 行天宮超夯10家甜點店推薦！爆漿鮮奶泡芙、法式奢華甜點、老宅咖啡廳滿足你的味蕾。（圖／Bella儂儂提供）

主打「法國味」的雅培米堤法式烘焙，不只食材部分皆為法國、日本跟澳洲原裝進口純手工製造，老闆更是堅持當日現做零庫存，讓大家吃到安心的美味。而雅培米堤主打商品的乳酪條、千層派與馬卡龍等，都是網友們必買的甜食，而號稱難度不低的法式甜點「可麗露」也是人氣強強滾，許多老饕們都一試成主顧。

地址：台北市中山區民生東路二段97號

No.8 時安。靜好

▲▼ 行天宮超夯10家甜點店推薦！爆漿鮮奶泡芙、法式奢華甜點、老宅咖啡廳滿足你的味蕾。（圖／Bella儂儂提供）

絕美乾燥花束、超級浮誇的金塔巧克力，時安靜好不僅僅是網美打卡的愛店，更是甜食老饕們的必訪名單。《時安。靜好》除了輕食受到歡迎外，招牌甜點「烏列爾之巔」，其超過30公分的糖架都是由師傅手工拉製而成，塔下的巧克力戚風蛋糕更是令人幸福滿滿，再搭配一杯「粉紅獨角獸」——完全是大大滿足！

地址：台北市中山區四平街2號

NO.7 紀路甜點 Pâtisserie Noter

▲▼ 行天宮超夯10家甜點店推薦！爆漿鮮奶泡芙、法式奢華甜點、老宅咖啡廳滿足你的味蕾。（圖／Bella儂儂提供）

隱藏在巷弄中的《紀路甜點 Pâtisserie Noter》，常常讓人一不小心就錯身而過，雖然店面不大，但整潔明亮的甜點櫃令人看一眼就難以別開視線，尤其是派塔類，晶瑩剔透的表層就像是藝術品一樣，叫我們怎下得了手～要提醒的就是，紀路每天提供的甜點都不同，去之前先到粉專查看一下比較保險。

地址：台北市中山區民生東路2段147巷6弄24號

No.6 疍宅Egghost－搗蛋鬼工作室

▲▼ 行天宮超夯10家甜點店推薦！爆漿鮮奶泡芙、法式奢華甜點、老宅咖啡廳滿足你的味蕾。（圖／Bella儂儂提供）

位在巷弄中的《疍宅Egghost》，昏暗的燈光、復古的擺設與少許乾操花綴飾，這裡根本就是文青的天堂～而疍宅主要提供手作戚風蛋糕、鹹派、餅乾與飲品，在熱鬧的市區中享受得來不易的悠閒，看著鮮奶油從戚風蛋糕上流下的模樣，或是嚐一口濃郁的抹茶戚風，都是平淡日子中不平凡的幸福。

地址：台北市松江路204巷45號

No.5 CHOiCE Gelato手工冰淇淋

▲▼ 行天宮超夯10家甜點店推薦！爆漿鮮奶泡芙、法式奢華甜點、老宅咖啡廳滿足你的味蕾。（圖／Bella儂儂提供）

號稱是「內行人」才知道的《CHOiCE Gelato手工冰淇淋》，就位在距離行天宮捷運站步行不到5分鐘的巷弄內，冰淇淋主打義式風味、純手工製造，且食材皆是純天然，讓你吃到最真實的原味——值得一提的是，在多達10種以上的冰淇淋中，還有一款「毛小孩專用」的口味，清爽風味連毛孩都可以一起享用～

地址：台北市中山區民權東路二段152巷5弄2號

No.4 Binôme Dessert彼儂甜點

▲▼ 行天宮超夯10家甜點店推薦！爆漿鮮奶泡芙、法式奢華甜點、老宅咖啡廳滿足你的味蕾。（圖／Bella儂儂提供）

2017年才開業的《Binôme Dessert彼儂甜點》，雖然年輕但已經在行天宮的甜點戰區佔有一席之地，其經典卡士達風味布丁、珍珠糖粒小泡芙或薰衣草檸檬塔等，都是店內值得回訪的人氣商品，但因為店內座位數不多所以沒有提供訂位服務，來的時候要碰碰運氣，不然就是要有足夠的耐心，不過為了甜點，想必稍等一下子也是值得的！

地址：台北市民權東路2段92巷8弄24號

No.3 Sweetmaker

▲▼ 行天宮超夯10家甜點店推薦！爆漿鮮奶泡芙、法式奢華甜點、老宅咖啡廳滿足你的味蕾。（圖／Bella儂儂提供）

擁有超高CP值的《Sweetmaker》，真的是上班族下班之後的小確幸，單片均價為31~39元，7吋波士頓蛋糕最貴的也只要299元，這價格真的是太佛心！甚至還有千層蛋糕的選擇唷，小巧的店舖採用開放式廚房設計，除了可以直接購買外，也能體驗自己動手做甜點的樂趣，過程中都有師傅在旁協助，手殘也能變大師，是親子可以同樂的幸福甜點店！

地址：台北市錦州街356號

No.2 木白甜點咖啡店

▲▼ 行天宮超夯10家甜點店推薦！爆漿鮮奶泡芙、法式奢華甜點、老宅咖啡廳滿足你的味蕾。（圖／Bella儂儂提供）

主打文青日式風格的《木白》，可以說是行天宮必訪的甜點店之一，尤其遇到假日更是一位難求～而既然說到日式風味的甜點，當然不會忘記抹茶囉！木白的明星甜點多是抹茶口味，不管是有著濃濃抹茶香、可愛半圓形外觀的「苔玉」，還是必點招牌、有著抹茶與檸檬奇妙滋味的「向陽」，身為抹茶控的你來到這家店絕對不會失望！

地址：台北市中山區松江路226巷8號

No.1 LOOK LUKE

▲▼ 行天宮超夯10家甜點店推薦！爆漿鮮奶泡芙、法式奢華甜點、老宅咖啡廳滿足你的味蕾。（圖／Bella儂儂提供）

以磅蛋糕與「花圈系列」征服網友味蕾的《LOOK LUKE》，在Google評分上擁有4.8高分的評價，沒訪過你怎麼能說過已經吃遍全台北的必訪甜點呢？《LOOK LUKE》的甜點除了味道外，外觀也相當可愛可口，像是仿富士山日出的「日出橙片抹茶小山」，或是淋上滿滿糖霜的「花圈系列」，不僅磅蛋糕本身嚐得到水果的滋味，糖霜吃起來也都是清爽不甜膩，尤其是抹茶系列，不管是飲品還是甜點，都獲得網友滿滿的推崇，難怪就算客滿也都堅持要外帶，榮登本次調查的第一名！

地址：台北市中山區吉林路199巷8號之1

▲▼ 行天宮超夯10家甜點店推薦！爆漿鮮奶泡芙、法式奢華甜點、老宅咖啡廳滿足你的味蕾。（圖／Bella儂儂提供）

TEXT／Bella.tw儂儂、 網路溫度計提供 PHOTO／FB@諾緯手工鮮奶泡芙專賣店、@LOOK LUKE、@木白甜點咖啡店、@Sweetmaker、@Binôme Dessert彼儂甜點、@CHOiCE Gelato手工冰淇淋、 @疍宅Egghost、@ 紀路甜點 Pâtisserie Noter、@時安。靜好、@雅培米堤法式烘焙

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

行天宮, 甜點店, 台北, 下午茶, 甜食, 必吃
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