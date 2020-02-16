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中壢吃貨都在打卡的10間美食　炸雞車輪餅、酸辣海鮮媽媽麵超過癮

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中壢居然偷偷藏了這麼多美食，來看這十家吃貨們打卡的好餐廳，一定要好好吃個過癮啊！

TOP 10／蒸品湯包
整隻鮮蝦包起來

在忠貞市場裡的鮮蝦湯包，一口咬下皮薄的湯包，滿滿的肉餡和蔥花搭配一整隻鮮蝦，趁熱才能吃到完整的鮮味。

▲中壢美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Lazyi diary提供）

TOP 9／BAKER STREET貝克街早午餐
平價早午餐

位在中原商圈，室內風格走簡約低調，以早午餐和義大利麵兩大餐點為主，因為平實價格和扎實大份量而知名，超厚切的奶油吐司夾著里肌肉咬下超滿足，義大利麵也超香濃，一定要帶朋友來分享才能吃到比較多樣喔！

▲中壢美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客艾莉絲提供）

TOP 8／李圓圓 BUBBLE LEE
飲用前不能搖黑糖鮮奶

從淡水開始紅翻天，中壢的吃貨們打卡率也超高，店員強調只能用吸管畫圈，切勿上下搖晃才能喝到黑糖最真實的香氣，每天現場慢慢熬製的大鍋黑糖珍珠，絕對必喝。

▲中壢美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ivy99提供）

TOP 7／頑餅（堅持爆料車輪餅）
牽絲起司超過癮

超大塊炸雞肉加牽絲起司顛覆傳統車輪餅的想像，邊吃邊拉超有樂趣，吸引許多吃貨大排長龍，購買需要耐心等候喔。

▲中壢美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客왕어균提供）

TOP 6／TUK-TUK THAI CAFÉ圖圖咖啡館
不用飛就能吃泰式

雖然店名是咖啡館，但主要供應泰式料理，最推必點泰式酸辣海鮮媽媽麵，使用泰國知名的MAMA泡麵，加入鮮蝦、淡菜等海鮮，還有高麗菜跟蛋一起拌炒完全昇華！

▲中壢美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Gogopiggy提供）

TOP 5／清澄甜點製造所SIBRUNCH
季節限定舒芙蕾超療癒

想吃甜點來這就對了，冬天限定的草莓舒芙蕾頂端的淋醬有奶香味，搭配酸甜草莓還有草莓大福好過癮。夏天限定芒果舒芙蕾也是超銷魂，平時常備口味抹茶紅豆和提拉米蘇都是料多豐富，值得一訪不會後悔。

▲中壢美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Huang Zhujun提供）

TOP 4／好咖HOWCUP CURRY CAFE
動畫卡通萌系咖啡

龍貓還有大眼仔都變成咖啡惹，咖啡和蛋糕都有不同的卡通人物偷偷躲在裡面，將甜點的興奮度拉到最高點，除此之外還有供應鹹食餐點，咖哩料理也是大受好評喔！

▲中壢美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Huang Zhujun提供）

TOP 3／張豐盛商行
中壢最濃花生冰淇淋

說到冰淇淋怎麼可以漏掉這家，從賣花生糖起家爾後轉研發冰淇淋，淋上自製花生、芝麻醬香氣十足濃郁，一推出就成為IG必訪打卡點，不吃可惜。

▲中壢美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Corrine提供）

TOP 2／坐著做。海鮮丼飯專門店
整碗海味端上桌

零腥味海鮮丼這家真的很有名，海膽、鮭魚卵、海老大蝦都個個鮮甜能吃到海味，湯與醋飯都可以無限續碗，滿滿生魚片鋪好鋪滿，價格很實在。

▲中壢美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客光太郎提供）

TOP 1／阿含THAI
泰道地泰好吃

前身以販售泰式便當起家，後來在老屋翻新後的工業風建築創立餐廳，道地的泰式風味來自許多泰國當地的調味料，飲料也是使用泰國茶葉，一路泰到底，喜歡泰國菜的朋友一定要來吃吃看。

▲中壢美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客雀斑女孩提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 中壢, 蒸品湯包, 貝克街早午餐, 李圓圓, 頑餅, 圖圖咖啡館, 清澄甜點製造所, 好咖, 張豐盛商行, 海鮮丼飯, 阿含THAI
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