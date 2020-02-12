陳昭榮管女兒服裝尺度　陳品兒露腿捧場迪士尼聯名鑽戒

▲亞立詩舉辦新品發表會，邀陳品兒與周予天出席鑑賞。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

2005年創立的台灣珠寶品牌ALUXE亞立詩，今發表日本婚戒品牌CITIZEN聯名迪士尼的Disney Bridal Collection婚戒，甜美夢幻的設計吸引陳昭榮的女兒陳品兒捧場，她坦言未來若被求婚，要向爸爸報告肯定緊張，現在爸爸對她的穿著管得緊，尺度是「可以露腿但禁止露背」。

▲陳品兒洩露爸爸陳昭榮對她的服儀有嚴謹要求。（圖／記者陳雅韻攝）

同場嘉賓周予天，則對珠寶一竅不通，因此將來要送多大的鑽戒求婚，也毫無概念，「大於一克拉夠嗎」？他不正面談論緋聞女友董若彤（Tiffany），透露情人節尚無計畫，竟打算請有女友的弟弟周興哲「收留他」。

▲周予天對珠寶沒概念，未來求婚想買1克拉以上鑽戒。（圖／記者陳雅韻攝）







▲靈感源自仙杜瑞拉、鑲嵌鑽石與拓帕石BRILLIANT MAGIC鑽戒（左），南瓜馬車軌道成為CARRY ON DREAM女戒刻面線條。（圖／品牌提供，以下同）

今亞立詩呈現CITIZEN的迪士尼聯名夢幻婚戒中，分別取材自灰姑娘《仙杜瑞拉》、《美女與野獸》與大眾熟悉的米奇與米妮，當中辨識度最高的正是主鑽旁裝飾米奇的JOLLY LAUGH鑽戒，以及藏著米妮小花帽上小花的Happy Flower鑽戒，展現滿滿的童心，未鑲鑽的男戒約35,000元起，而鑽戒主石約0.3或0.5克拉，單價約10萬元起。



▲受《美女與野獸》啟發的OPEN YOUR MIND男、女款戒指。



▲主鑽旁裝飾米奇的JOLLY LAUGH鑽戒（左），Happy Flower鑽戒藏著米妮的商標小花帽上之小花。

