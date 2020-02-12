fb ig video ETtoday search mobile

陳昭榮管女兒服裝尺度　陳品兒露腿捧場迪士尼聯名鑽戒

> >

▲亞立詩舉辦新品發表會，邀陳品兒與周予天出席鑑賞。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

2005年創立的台灣珠寶品牌ALUXE亞立詩，今發表日本婚戒品牌CITIZEN聯名迪士尼的Disney Bridal Collection婚戒，甜美夢幻的設計吸引陳昭榮的女兒陳品兒捧場，她坦言未來若被求婚，要向爸爸報告肯定緊張，現在爸爸對她的穿著管得緊，尺度是「可以露腿但禁止露背」。

▲▼ 陳品兒　周予天出席亞立詩活動 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲陳品兒洩露爸爸陳昭榮對她的服儀有嚴謹要求。（圖／記者陳雅韻攝）

同場嘉賓周予天，則對珠寶一竅不通，因此將來要送多大的鑽戒求婚，也毫無概念，「大於一克拉夠嗎」？他不正面談論緋聞女友董若彤（Tiffany），透露情人節尚無計畫，竟打算請有女友的弟弟周興哲「收留他」。

▲▼ 陳品兒　周予天出席亞立詩活動 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲周予天對珠寶沒概念，未來求婚想買1克拉以上鑽戒。（圖／記者陳雅韻攝）


 

▲▼ 亞立詩婚戒 。（圖／公關照）▲▼ 亞立詩婚戒 。（圖／公關照）

▲靈感源自仙杜瑞拉、鑲嵌鑽石與拓帕石BRILLIANT MAGIC鑽戒（左），南瓜馬車軌道成為CARRY ON DREAM女戒刻面線條。（圖／品牌提供，以下同）

今亞立詩呈現CITIZEN的迪士尼聯名夢幻婚戒中，分別取材自灰姑娘《仙杜瑞拉》、《美女與野獸》與大眾熟悉的米奇與米妮，當中辨識度最高的正是主鑽旁裝飾米奇的JOLLY LAUGH鑽戒，以及藏著米妮小花帽上小花的Happy Flower鑽戒，展現滿滿的童心，未鑲鑽的男戒約35,000元起，而鑽戒主石約0.3或0.5克拉，單價約10萬元起。

▲▼ 亞立詩婚戒 。（圖／公關照）
▲受《美女與野獸》啟發的OPEN YOUR MIND男、女款戒指。

▲▼ 亞立詩婚戒 。（圖／公關照）▲▼ 亞立詩婚戒 。（圖／公關照）
▲主鑽旁裝飾米奇的JOLLY LAUGH鑽戒（左），Happy Flower鑽戒藏著米妮的商標小花帽上之小花。
 

關鍵字：

ALUXE, 亞立詩, 周予天, 陳品兒
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

香奈兒6億珠寶襲台　斜紋軟呢項鍊「億」級柔軟

香奈兒6億珠寶襲台　斜紋軟呢項鍊「億」級柔軟

奧斯卡／《寄生上流》趙汝貞優雅造型被讚爆　擺俏皮姿勢high翻

奧斯卡／《寄生上流》趙汝貞優雅造型被讚爆　擺俏皮姿勢high翻

奧斯卡／莎莉賽隆沒拿影后不哭　戴1.5億元Tiffany項鍊稱霸紅毯

奧斯卡／莎莉賽隆沒拿影后不哭　戴1.5億元Tiffany項鍊稱霸紅毯

奧斯卡／娜塔莉波曼斗篷發聲明　繡未入圍女導演名字以示支持　 「茉莉公主」優雅黑裙PK超辣「蜘蛛女」　雙姝受寵成寶格麗大使 愛心髮夾成約會吸睛利器　短髮女也能輕鬆駕馭 LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人 威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至 G-SHOCK聯名迷你積木超欠買　隨錶贈根本驚喜包 小豬愛銀飾成癡　引進夯牌開店當老闆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面