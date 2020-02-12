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貝禮詩草莓奶酒 X 全家超商 推聯名特調　粉紅風讓情人節超甜蜜

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▲貝禮詩與全家合作推出特調飲。（圖／記者蔡惠如攝、貝禮詩提供）

▲貝禮詩與全家合作推出特調飲。（圖／記者蔡惠如攝、貝禮詩提供）

記者蔡惠如／台北報導

受到許多女孩兒們喜歡的貝禮詩奶酒，近期因草莓奶酒口味在通路上一瓶難求成為話題，西洋情人節前夕，特別與全家便利商店合作，推出2款冰熱特調飲品，從2／12起於全家超商限定提供，兼具香甜與濃郁的特色，是一款女生好入口的微醺飲，還在特定店家有抽獎活動，有機會獲得限量眼影組。

▲貝禮詩與全家合作推出特調飲。（圖／記者蔡惠如攝、貝禮詩提供）

其特調飲品包括「貝禮詩草莓奶酒抹茶」、「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」2款，「貝禮詩草莓奶酒抹茶」與全家的私品茶結合，把奶酒濃郁香甜跟抹茶的清香微苦做調和，平衡的口感創造出濃郁卻不膩口的效果，就算是不喜歡吃甜食的女性也很好入口，原價99元。

「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」則使用草莓果醬、牛奶冰沙、草莓乾果與草莓奶酒冰沙層層堆疊而成，粉色的外觀看起來超夢幻，也隨著每層風味的不同，口感也會依序變化，融合不同種滋味，售價60元。

▲貝禮詩與全家合作推出特調飲。（圖／記者蔡惠如攝、貝禮詩提供）

兩款飲品從2／12於全家超商正式開賣，限量售完為止，而2／12至3／12期間，於台北全家便利商店明曜店設置「貝禮詩草莓奶酒快閃店」，獨家提供只要單筆消費同時購買「貝禮詩草莓奶酒抹茶」與「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」2款飲品，可抽獨家限量的草莓抹茶色系眼影組，限量120組送完為止。

▲貝禮詩與全家合作推出特調飲。（圖／記者蔡惠如攝、貝禮詩提供）

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

貝禮詩, 奶酒, 草莓奶酒, 全家, 全家便利商店, 特調
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