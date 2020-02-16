炸物吃到冷的超滅火！日網友發明「紅外線鏡頭」 掃一下測出熱度

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@kizuki_jpn、thanko.jp

金黃酥脆的炸物用看的就很刺激味蕾，但一口咬下去如果發現是冷的，不只美味度大減，心情也跟著瞬間變差。日本一名網友就突發奇想，在手機上裝設紅外線熱感應鏡頭解決這個問題，讓你購買炸物時可以感應食物的熱度，不再冤枉踩雷了！

日本推特帳號@kizuki_jpn在手機上外接了紅外線熱感應鏡頭，在購買炸物時，用鏡頭掃描一下，居然就能偵測出炸物的熱度，真的超級方便！他將這個經驗分享出來後，引發網友們熱烈討論，許多人都非常認同，有強烈的需要，想用這個方法挑選炸物。

其實手機外接的紅外線熱感應鏡頭售價並不便宜，網友使用的這款就要價26,976日圓（約台幣7,371元）紅外線熱感應鏡頭經常被用來偵測家中電器、暖氣通路有沒有外洩，會發揮創意把它拿來偵測炸物，只有超級吃貨才想得到吧！

外面買的炸物怕冷掉踩雷，自己炸的總不會了吧！日本電器THANKO就推出了小巧的一人炸物機，只有自己也能炸東西來吃～機器附有叉子、濾網，想炸肉串、薯條都可以，只要放入油，依照上面的指示操作，就能簡單完成炸物料理。炸物機售價5,280日圓（約台幣1,442元）。

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