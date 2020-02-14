fb ig video ETtoday search mobile

「平價版青春露」CP值爆表　網友：無限回購、天天敷也不心疼

> >

▲▼神仙水CP值爆表　網友：無限回購 。（圖／翻攝自IG）

▲韓妞瘋化妝水濕敷，尤其妝前使用超有感。（圖／翻攝自IG/ahc_official，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

化妝水是基礎保養之必須，一瓶高機能化妝水除了能淨膚、保濕，更能濕敷減緩肌膚乾燥不適。其中韓妞最愛的AHC神仙水，又有平價青春露之稱的網路聲量高，網友用完直呼無限回購，即便是天天濕敷都不心疼。

神仙水在代購界本來就赫赫有名，用過的網友無不狂讚它能讓肌膚水亮有感，現在不需出門或找代購，只要網路上點點手指就能輕鬆購得，「Her和她」推出限時超狂特價兩瓶699元，錯過一定扼腕。

▼▼點圖超有感▼▼

▲Her和她AHC神仙水。（圖／記者林明瑋攝）

▲神仙水是品牌回購NO.1保養品。AHC 玻尿酸精華化妝水（神仙水）100ml*2入，原價1,500元，特價699。點我購買。

「AHC玻尿酸植萃保濕機能水」之所以稱為神仙水，因為內含高濃度玻尿酸、花源萃取、草本萃取成分，擁有基礎的保水補水功效，薰衣草、小蒼蘭和洋甘菊萃取能舒緩乾燥不適，而蘆薈、茶樹萃取和迷迭香，則能舒緩暗沉，改善疲憊膚況。

▲▼神仙水CP值爆表　網友：無限回購 。（圖／翻攝自IG）

▲「AHC玻尿酸植萃保濕機能水」被稱為神仙水，可見效果有多好。

使用方式除了清潔後，使用化妝棉沾濕擦拭外，也可倒在掌心輕拍臉部直至吸收，簡單步驟的日常步驟，愛美女生都能輕鬆上手。

除了當作化妝水使用，也有許多人會用紙面膜、化妝棉撕成多片，浸濕後敷在臉部，就好比保濕面膜，使肌膚保水度更升級。網友分享神仙水不挑肌膚，不只能幫乾肌補水、油肌抑制油分，甚至連暗沉膚色都能提亮。

▼▼點圖超有感▼▼

▲Her和她AHC神仙水。（圖／公關照）

▲AHC 玻尿酸精華化妝水（神仙水）100ml*2入，原價1,500元，特價699元。點我購買。

►►她們變漂亮的秘密

關鍵字：

神仙水, 化妝水, 高機能化妝水, 濕敷, 保濕
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

男人為何想結婚？　男性網友的回答讓女生跌破眼鏡

男人為何想結婚？　男性網友的回答讓女生跌破眼鏡

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

你得了哪種「雜亂症」？衣服山、紙張地獄　4招根治讓家裡超乾淨

你得了哪種「雜亂症」？衣服山、紙張地獄　4招根治讓家裡超乾淨

千層控快預約！夢幻「櫻花抹茶千層蛋糕」15日開賣　只有2間吃得到 荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老 迪士尼《美女與野獸》園區即將開幕！粉嫩夢幻城堡讓你置身童話 GUCCI真的出籃球，一顆要價6萬！芝加哥限定店還有20樣單品可挖寶 《愛的迫降》玄彬正裝造型帥到讓人腿好軟　是男人都該有一件 Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD 酒精濃度80%「生命之泉」烈酒教做抗菌液　網友：超重本！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面