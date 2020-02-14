「平價版青春露」CP值爆表　網友：無限回購、天天敷也不心疼

▲韓妞瘋化妝水濕敷，尤其妝前使用超有感。（圖／翻攝自IG/ahc_official，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

化妝水是基礎保養之必須，一瓶高機能化妝水除了能淨膚、保濕，更能濕敷減緩肌膚乾燥不適。其中韓妞最愛的AHC神仙水，又有平價青春露之稱的網路聲量高，網友用完直呼無限回購，即便是天天濕敷都不心疼。

神仙水在代購界本來就赫赫有名，用過的網友無不狂讚它能讓肌膚水亮有感，現在不需出門或找代購，只要網路上點點手指就能輕鬆購得，「Her和她」推出限時超狂特價兩瓶699元，錯過一定扼腕。

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▲神仙水是品牌回購NO.1保養品。AHC 玻尿酸精華化妝水（神仙水）100ml*2入，原價1,500元，特價699元。點我購買。

「AHC玻尿酸植萃保濕機能水」之所以稱為神仙水，因為內含高濃度玻尿酸、花源萃取、草本萃取成分，擁有基礎的保水補水功效，薰衣草、小蒼蘭和洋甘菊萃取能舒緩乾燥不適，而蘆薈、茶樹萃取和迷迭香，則能舒緩暗沉，改善疲憊膚況。

▲「AHC玻尿酸植萃保濕機能水」被稱為神仙水，可見效果有多好。

使用方式除了清潔後，使用化妝棉沾濕擦拭外，也可倒在掌心輕拍臉部直至吸收，簡單步驟的日常步驟，愛美女生都能輕鬆上手。

除了當作化妝水使用，也有許多人會用紙面膜、化妝棉撕成多片，浸濕後敷在臉部，就好比保濕面膜，使肌膚保水度更升級。網友分享神仙水不挑肌膚，不只能幫乾肌補水、油肌抑制油分，甚至連暗沉膚色都能提亮。

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