fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／具有體貼靈魂的家具　「觀察の樹」Kino Step是椅子也是階梯

> >

▲觀察之樹家具展。（圖／觀察之樹提供）

▲觀察之樹2020年家具展在台北展出。（圖／觀察之樹提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人在購買家具時，會有各種心態，美觀、實用、當成藝術品展示等等，然而大部分人的思路總是「這個椅子我可以拿它來做這個、用那個」，日本設計公司觀察の樹則打破這個迴路，先觀察人怎麼用，再設計出「體貼」用法的產品。

由設計師黑坂昌彥和出生台灣的庄司佳代在2013年創辦「觀察の樹」，以長年關注健康關懷為設計主軸，在熟齡的日本社會中取經，另結合台灣使用者的觀察心得，將針對熟齡設計的家具，變得充滿「風格感」，跟一般我們走進高齡商品專賣店所選購的重機能性、卻不重美觀的商品不同，在台灣市場走出一條新路。

▲觀察之樹家具展。（圖／觀察之樹提供）

去年來台發表的玄關椅「Kino Stool」，以簡單的線條設計減低「高齡感」，兩側的扶手線條，讓長者在起身時能有安穩的扶握處，弧形座椅便於起身，而不同的木頭色調可搭配顏色坐墊，充滿機能性卻也不失風格，受到許多關注。

▲觀察之樹家具展。（圖／觀察之樹提供）

今年再次於2／23前，於田園城市生活風格書店B1藝文空間舉辦「觀察の樹家具展 - 傢俱，家庭的一份子」，推出2020年新品傢俱「Kino Step」及「Kino Schola mini」，並展出歷年精采設計傢俱Kino系列，包含「Kino Stool」、「Kino Stick」、「Kino Schola」以及觀察の樹的處女作「Karaqri」。

▲觀察之樹家具展。（圖／觀察之樹提供）

▲觀察之樹家具展。（圖／觀察之樹提供）

業者表示，自從發表「Kino Stick」浴室專用的魔杖椅，「Kino Stool」玄關椅之後，發現許多使用者會拿來登高，以方便拿取居家高處的物品，於是引發了設計師的想法，設計出更安全、更穩固的階梯椅「Kino Step」。

▲觀察之樹家具展。（圖／觀察之樹提供）▲觀察之樹家具展。（圖／觀察之樹提供）

「Kino Step」是一張能夠隨著使用者需求，而變換使用方式與使用場域的階梯椅，其設計除了往上踩，也可以坐在上方，不僅可以從正面踩踏使用，也能夠從側面踩踏，而美觀的外型，不需要以收納保存，而是可以放置在家中的任何一個角落，既能融合在家中又不會顯得突兀，兩邊下方都設計向內溝槽，即便是小朋友或長輩都能輕鬆抓取移動。

▲觀察之樹家具展。（圖／觀察之樹提供）

此外，今年也特別推出「Kino Schola mini」孩童迷你書車，其概念是從同一系列的商品「Kino Schola」延伸而來，「Schola」是拉丁文「School學校」之意，Kino Schola mini可當家中移動的書櫃，另也能當茶几、床頭櫃、置物櫃使用。

▲觀察之樹家具展。（圖／觀察之樹提供）

▲觀察之樹家具展。（圖／觀察之樹提供）

▲觀察之樹家具展。（圖／觀察之樹提供）

▲觀察之樹家具展。（圖／觀察之樹提供）

關鍵字：

LIFE經典, 觀察の樹, Kino Step, 觀察之樹, 家具, 居家
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

宋慧喬「極光妝」美到破表！網讚：根本仙女下凡

宋慧喬「極光妝」美到破表！網讚：根本仙女下凡

「平價版青春露」CP值爆表　網友：無限回購、天天敷也不心疼 李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」 日本「燃脂口罩」一片難求！戴上竟能瘦小腹、丟洗衣機使用上百次 盤點《寄生上流》趙汝珍6套典禮穿搭　展現高衣Ｑ每每被讚翻 楊冪5步驟瘦腿運動瘋傳！網友實測十天見效，大腿圍直接-8公分 昆凌罕見「炫腹裝」露完美馬甲線！下身泡水超狂Pose逼人朝聖 荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面