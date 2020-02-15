LIFE・經典／具有體貼靈魂的家具　「觀察の樹」Kino Step是椅子也是階梯

▲觀察之樹2020年家具展在台北展出。（圖／觀察之樹提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人在購買家具時，會有各種心態，美觀、實用、當成藝術品展示等等，然而大部分人的思路總是「這個椅子我可以拿它來做這個、用那個」，日本設計公司觀察の樹則打破這個迴路，先觀察人怎麼用，再設計出「體貼」用法的產品。

由設計師黑坂昌彥和出生台灣的庄司佳代在2013年創辦「觀察の樹」，以長年關注健康關懷為設計主軸，在熟齡的日本社會中取經，另結合台灣使用者的觀察心得，將針對熟齡設計的家具，變得充滿「風格感」，跟一般我們走進高齡商品專賣店所選購的重機能性、卻不重美觀的商品不同，在台灣市場走出一條新路。

去年來台發表的玄關椅「Kino Stool」，以簡單的線條設計減低「高齡感」，兩側的扶手線條，讓長者在起身時能有安穩的扶握處，弧形座椅便於起身，而不同的木頭色調可搭配顏色坐墊，充滿機能性卻也不失風格，受到許多關注。

今年再次於2／23前，於田園城市生活風格書店B1藝文空間舉辦「觀察の樹家具展 - 傢俱，家庭的一份子」，推出2020年新品傢俱「Kino Step」及「Kino Schola mini」，並展出歷年精采設計傢俱Kino系列，包含「Kino Stool」、「Kino Stick」、「Kino Schola」以及觀察の樹的處女作「Karaqri」。

業者表示，自從發表「Kino Stick」浴室專用的魔杖椅，「Kino Stool」玄關椅之後，發現許多使用者會拿來登高，以方便拿取居家高處的物品，於是引發了設計師的想法，設計出更安全、更穩固的階梯椅「Kino Step」。

「Kino Step」是一張能夠隨著使用者需求，而變換使用方式與使用場域的階梯椅，其設計除了往上踩，也可以坐在上方，不僅可以從正面踩踏使用，也能夠從側面踩踏，而美觀的外型，不需要以收納保存，而是可以放置在家中的任何一個角落，既能融合在家中又不會顯得突兀，兩邊下方都設計向內溝槽，即便是小朋友或長輩都能輕鬆抓取移動。

此外，今年也特別推出「Kino Schola mini」孩童迷你書車，其概念是從同一系列的商品「Kino Schola」延伸而來，「Schola」是拉丁文「School學校」之意，Kino Schola mini可當家中移動的書櫃，另也能當茶几、床頭櫃、置物櫃使用。