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其實你不胖只是水腫！學好4招擺脫問題　吃什麼很重要

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▲4個生活習慣消水腫。（圖／翻攝IG）

▲有些人怎麼減肥都沒效，其實你可能是水腫不是胖。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki，以下同）

編輯／Amanda　

為了擁有苗條好身材，許多女生都拚命減肥，但有些人卻怎麼減都效果有限，有時甚至還會突然腫一圈，因為你其實不是胖，是水腫！雖然水腫不是真的胖，但整個人看來就是大一號，猶如突然胖了幾公斤，而水腫除了體質，也跟生活習慣有很大關係，快把以下4招學起來，從此擺脫擺脫水腫困擾。

1.喝水時間很重要

大家都知道，多喝水有益身體健康，還能幫助減肥、養出好肌膚，好處多不勝數，但是在錯誤的時間喝水或是喝太多水，都會導致水腫，像是睡前最好不要喝水，若真的很渴，就喝一兩口就好能止渴就好，不要喝太多，因為人體進入睡眠時，代謝會變慢，睡前攝取過多水分會無法排除，積在體內，導致浮腫。

▲4個生活習慣消水腫。（圖／翻攝IG）

▲鹽分攝取過量，很容易導致水腫。

2.重口味食物少吃

除了喝水時間外，平時的飲食習慣也很重要，攝取過量鹽分，會使細胞外鈉離子濃度變高，在體內吸附大量水份，導致身體浮腫，比如有時候前一天晚上吃泡麵、鹽水雞或鹽酥雞等鹽分含量高的食物，隔天起來整個人就腫了一圈。所以飲食上要盡量少吃重口味或使用大量調味料的食物，多吃較清淡、接近原味的食物。

3.綠豆水、紅豆水幫助消水腫

之前曾經紅極一時的紅豆水，備受推崇的原因就是能幫助消水腫，除了紅豆，綠豆、薏仁也都是很好的消水腫食材，可以幫助身體排除水分，可買食材回家自己煮綠豆水、紅豆水或是綠豆薏仁湯，或是市面上也有不少現成的即食紅豆水，但挑選時要注意其中所含糖分是否過多，成分越天然越好，以免水腫消了，肥肉卻多了。

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▲4個生活習慣消水腫。（圖／翻攝IG）

▲按摩可促進代謝、加速排除水分。

4.按摩促進代謝

按摩可以促進血液循環，幫助代謝、加速排除水分，像是很多明星化妝師在上妝前都會先按摩臉部，幫助臉部更緊實，但按摩前別忘了先塗上乳霜或精華油，潤滑肌膚，避免拉扯肌膚，反而導致紋路產生，除了用指節或雙手握拳進行按摩，也可使用撥筋板或滾輪、黃金棒等美容儀器輔助。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 水腫, 浮腫, 消水腫, 生活習慣, 飲食, 喝水, 按摩, 紅豆水
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