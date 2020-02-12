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珍妮佛安妮斯頓51歲照樣露辣腰、大玩下身失蹤　網：不合理！

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記者王則絲／台北報導

美國女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）甫於11日過了51歲生日，她收到了一份很棒的生日驚喜，並在IG上分享給廣大的粉絲。原來《Interview Magazine》雜誌特別選在這天，釋出了先前為珍妮佛安妮斯頓所拍攝的一組性感畫報，眾人目光全被絕美腹肌曲線與蜜大腿給吸住，網大讚：「不合理！」

珍妮佛安妮斯頓先前接受雜誌專訪時，拍攝了這組性感形象照，第一張照片中穿上了來自Versace的黑色洋裝，腰間腹部挖空，大秀結實腹肌與S形腰線，並將頭髮往後撩，迷人的姿態性感破表，令人不禁懷疑她真的已年過半百？

另外一套「下身」失蹤的造型更是不得了，珍妮佛安妮斯頓身穿來自Celine的皮革夾克，下身部分則是直露腿根，蜜大腿展露無遺，搭配了一雙過膝皮靴，帥氣風格也完美駕馭，照片釋出後，留言串一片愛心與驚呼：「OMG！」、「我要被辣哭了。」、「超愛這套皮革穿搭！」

對於今年剛滿51歲的珍妮佛安妮斯頓來說，這組照片可說是非常有意義的生日禮物，不僅證實了不老女神的封號，更讓女人們知道年齡數字從來就不代表什麼，只要花心思努力維持，也可以美到一百歲！

▲珍妮佛安尼斯頓。（圖／翻攝自ig jennifer aniston）

▲珍妮佛安妮斯頓身材保養得宜，不愧為不老女神。（圖／翻攝自IG@jenniferaniston）

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關鍵字：

珍妮佛安妮斯頓, Jennifer Aniston, 性感, 女神
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