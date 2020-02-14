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有會煮飯的男友超幸福　這些「天菜大廚」都具備5個迷人特質

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest、《oh我的鬼神君》、《天菜大廚》劇照

雖然在傳統社會中，總是女人處理廚房大小事，但是對於現今的年輕情侶們可不一定了，如果一個男人「會煮飯」，且也樂意為另一半下廚，這在女生心中就加分不少！不只代表著往後在家能少管些廚房事，也是因為這些「天菜大廚」通常都有以下幾個特質：

▲下廚的男人特質。（圖／翻攝自Pinterest）

＃愛耍浪漫

喜歡為女友煮飯的男人，通常懂得如何營造氣氛、製造日常小驚喜，像是在假日早晨準備好豐盛的早餐，或是在回家路上買你喜歡吃的甜點，更有可能在重要節日為你準備燭光晚餐。

＃最體貼的那種

因為他熱愛為你下廚，所以他記得你所有的喜好，愛吃什麼、不敢吃什麼以及任何會過敏的食物，在生活中會處處為你著想，所有的考慮都把你放第一。

▲下廚的男人特質。（圖／翻攝自Pinterest）

＃真心喜歡你的各種樣貌

不管是胖是瘦，出門畫上漂亮全妝或是家中素顏頹廢的模樣，在他眼裡都一樣喜歡，他在乎的只有健不健康、開不開心而已。

＃比較成熟

常有人說男生通常比同齡的女生幼稚，不過喜歡為女友下廚的男人，通常也會比同齡的男生來得成熟，相比之下更能了解女孩們複雜的心裡，在遇到問題時，溝通上也比較有效率。

▲下廚的男人特質。（圖／翻攝自Pinterest）

＃有自己的原則

善於料理的人大概都明白，除了遵照食譜之外，做菜會有一套自己的方法，在生活中也不會盲目跟從，很有自己的想法，但卻也充滿彈性，就像下廚時能根據每天的口味做出不同變化。

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關鍵字：

男女, 感情, 男友, 會下廚的男人
fashion.net

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