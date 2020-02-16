fb ig video ETtoday search mobile

學鄧紫棋拍7層！「平價版青春露」最神用法　90秒逆轉膚況

> >

▲▼韓妞瘋「七水保養法」，90秒逆轉膚況 。（圖／翻攝自IG、FB）

▲韓妞透亮肌膚來自「七水保養法」。（圖／翻攝自IG/ahc.global、ahc.official）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

你有沒有這種經驗，無論怎麼塗保養品，肌膚都無法吸收，這時候不妨試試風靡韓妞的「七水保養法」，只要洗臉清潔後，一層一層耐心拍上七次化妝水，就可打開肌膚大門。例如被稱為「平價版青春露」、「神仙水」的韓國AHC玻尿酸精華化妝水，也很適合用於七水保養，讓臉蛋水嫩很有感。

▼▼點圖看超狂價▼▼

▲Her和她AHC神仙水。（圖／公關照）

▲AHC 玻尿酸精華化妝水（神仙水）100ml*2入，原價1,500元，特價699元。點我購買。

▲▼韓妞瘋「七水保養法」，90秒逆轉膚況 。（圖／翻攝自IG、FB）

▲鄧紫棋樂於分享保養祕訣。（圖／翻攝自FB/G.E.M鄧紫棋）

不需要多花錢、更不用學複雜的保養方式，只要稍微改變使用化妝水的習慣，就能使肌膚更保水，甚至光澤度和細緻度都能提升，那麼簡單就趕快學起來。對保養很有心得的鄧紫棋，也曾在《小紅書》分享「七水保養法」，她直言這樣讓膚況變得更穩定，肌膚好像也變亮了。

「七水保養法」說穿了其實就是將化妝水用少量多次的方式，在臉上上滿七層，建議用雙手輕拍化妝水，這樣一來可以減少化妝棉和肌膚摩擦，手上的膚溫更能幫助營養成分滲透至肌膚底層。

當肌膚喝飽水分，接下來塗抹的精華和乳液鄧容易被肌膚吸收，有時疲憊或是不吃妝的早晨，不妨試試這一招，就能幫助底妝更服貼，更能抑制出油、避免脫妝。

▲Her和她AHC神仙水。（圖／記者林明瑋攝）

▲AHC 玻尿酸精華化妝水（神仙水）100ml*2入，原價1,500元，特價699元。點我購買。

▲Her和她契爾氏金盞花。（圖／公關照）

▲KIEHL'S 金盞花植物精華化妝水，250ml，特價1,325元。點我購買。

►►她們變漂亮的秘密

關鍵字：

化妝水, 濕敷, 保濕, 秘訣
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

盤點4款質感洗手乳　「高顏值」擺著好美、迷人香氣聞了超療癒

盤點4款質感洗手乳　「高顏值」擺著好美、迷人香氣聞了超療癒

奧斯塔羅12星座一周運勢0217-0223　獅子對情人要誠實、摩羯偏財運不佳 粉絲等了9年的聯名！MM6與The North Face首度合作　雙Logo外套曝光 《寄生上流》朴素丹幾近素顏撞衫楊冪　風格差超多網驚：竟沒輸 宋慧喬「極光妝」美到破表！網讚：根本仙女下凡 炸物吃到冷的超滅火！日網友發明「紅外線鏡頭」 掃一下測出熱度 一句話就能擄獲他的心！最能打動男生的3種讚美小技巧 Jessica大秀逆天美腿　完美駕馭女生們的「災難單品」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面