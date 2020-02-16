學鄧紫棋拍7層！「平價版青春露」最神用法　90秒逆轉膚況

▲韓妞透亮肌膚來自「七水保養法」。（圖／翻攝自IG/ahc.global、ahc.official）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

你有沒有這種經驗，無論怎麼塗保養品，肌膚都無法吸收，這時候不妨試試風靡韓妞的「七水保養法」，只要洗臉清潔後，一層一層耐心拍上七次化妝水，就可打開肌膚大門。例如被稱為「平價版青春露」、「神仙水」的韓國AHC玻尿酸精華化妝水，也很適合用於七水保養，讓臉蛋水嫩很有感。

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▲鄧紫棋樂於分享保養祕訣。（圖／翻攝自FB/G.E.M鄧紫棋）

不需要多花錢、更不用學複雜的保養方式，只要稍微改變使用化妝水的習慣，就能使肌膚更保水，甚至光澤度和細緻度都能提升，那麼簡單就趕快學起來。對保養很有心得的鄧紫棋，也曾在《小紅書》分享「七水保養法」，她直言這樣讓膚況變得更穩定，肌膚好像也變亮了。

在 Instagram 查看這則貼文 AHC official (에이에이치씨)（@ahc.official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 13 日 下午 5:00 張貼

「七水保養法」說穿了其實就是將化妝水用少量多次的方式，在臉上上滿七層，建議用雙手輕拍化妝水，這樣一來可以減少化妝棉和肌膚摩擦，手上的膚溫更能幫助營養成分滲透至肌膚底層。

當肌膚喝飽水分，接下來塗抹的精華和乳液鄧容易被肌膚吸收，有時疲憊或是不吃妝的早晨，不妨試試這一招，就能幫助底妝更服貼，更能抑制出油、避免脫妝。

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