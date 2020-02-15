一句話就能擄獲他的心！最能打動男生的3種讚美小技巧

編輯／Molly 圖／翻攝自FB@ tvN 드라마(Drama)

每個人都想在心儀對象面前留下美好的印象，約會時總是在想要說些什麼才能吸引對方，其實有時候一句恰到好處的「讚美」就能讓他們怦然心動。擁有40年諮商經歷的臨床心理學家和婚姻顧問Randi Gunther曾說：「對大多數男人來說，他們最需要女性給予的情感元素之一，就是『欣賞』。」

而心理學家Alice Boyes也表示「『讚美』是表達欣賞最直接又有效的方式」，與其稱讚對方的外表，不如從具體的方向來讚美，更能抓住對方的心，Alice Boyes就建議可以從以下3個方向來實行。

1.找出他們自己也沒發現的優點



找出一些別人沒注意，甚至連他們自己都沒發現到的優點來稱讚對方，會更讓對方感到特別和愉悅。像是有些男人會幫女生拉開椅子、開車門；走路時會主動讓女生走在相對安全的內側等，像是稱讚這些對他們來說可能只是習慣性的小動作，就會讓他們覺得「原來她這麼關注我」，讓對方感受妳不是只把他當成普通朋友看待。

2.稱讚對方為你做的事



讚美男生的外表或工作能力很好等個人特質，雖然也會讓人感到開心，但對許多男生來說，「被需要的感覺」反而更受用，讓他們感覺到自己對於妳「具有價值」更能激發好感。像是「還好有你，事情才能順利完成」、「謝謝你幫我的這些事」、「謝謝你幫我想到解決的辦法」等稱讚男生為妳做的事或幫妳的忙，暗示他的存在對妳很重要，能讓他們更覺得備受需要。

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3.讓對方覺得被信賴依靠



因為人都喜歡感到自己具有價值，可以利用一些簡單的小事，讓對方做決定，讓他們感到自己被妳信賴和依靠，像是挑選約會地點或是餐廳時，可以說「我相信你，你來決定吧！」雖然這樣並沒有直接讚美對方，但卻會透露出「我信任你」、「你對我來說是可以依靠的人」等訊息，無形中能表現出更豐富的情感意義。

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