Tiffany救援情人禮苦惱者　設地鐵傳情站直接表白

▲Tiffany & Co.即日起於全台7間專門店規劃地鐵主題的明信片站供情人傳情。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明日迎來西洋情人節，還沒備好禮物肯定現在心慌慌，擅長製造浪漫的Tiffany & Co.提供神解藥，即日起於全台7間專門店規劃地鐵主題的明信片站，邀情人寫下真愛告白，還拉長傳情時間至3月17日，讓情侶們寫愛的小卡、拍甜蜜照，還能覓得愛情信物。

▲Tiffany T True系列以極簡的T字線條展現個性美。



▲Tiffany 1837 Makers 男士系列有項鍊、戒指外，另有鈔票夾、小酒瓶等配件。



Tiffany Blue藍盒子魅力非女性獨享，也能從Tiffany Men’s系列尋得男士禮物，包括向品牌百年工藝致敬的Tiffany 1837 Makers吊牌式項鍊、日常實用的鈔票夾、或可小酌使用的小酒瓶等；而Tiffany T True系列是最能呼應男性系列的簡潔風格，垂直結構的T字珠寶俐落且充滿力量，兩人配成對彰顯個性品味。

▲Tiffany T True寬版鏤空T字設計戒指（左）各47,500元，Tiffany 1837 Makers 18K金吊牌鍊墜134,000元。

趕著下班挑珠寶當情人節禮物，還有De Beers與Chaumet的新鮮選擇。De Beers主打中央環圈可旋轉的Horizon戒指，新增時髦的項鍊、耳環與耳骨夾；Chaumet經典的Liens系列新添圓形設計的Jeux de Liens Harmony吊墜，有不同直徑大小與材質的圓墜設計，傳遞幸福圓滿之意。

▲模特兒佩戴 De Beers Horizon 18K玫瑰金鑽石項鍊112,000元，Horizon 18K玫瑰金鑽石戒指113,000元。（圖／De Beers提供）



▲Chaumet Jeux de Liens Harmony系列項鍊可自由疊戴搭配。（圖／Chaumet提供）