你得了哪種「雜亂症」？衣服山、紙張地獄　4招根治讓家裡超乾淨

▲定期整理、打掃，讓環境清爽整潔。（圖／Unsplash）

時尚中心／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情，讓人對於出入人太多的公眾場合心生膽怯，放假宅在家的時間突然變多了，除了戴口罩、洗手清潔很重要，好好整理、打掃居住環境更是不能忽略。家裡東西太多，總對收納帶來挑戰，雖然常有專家教導收納技巧，但大部分的人還是無法將所有撇步塞進腦海裡，其實有比較簡單的方法，先分析自己是哪一種雜亂症狀，立即建立解決習慣就能成功一半。

▲隨手清潔才不會累積髒污。（圖／Unsplash）

累積的塵埃

症狀：才剛清完家裡，地板或櫃子上就出現灰塵、頭髮。

解決方法：通常遇到這症狀就意味著，所謂的「剛清理完」可能已經過了一個月，忙碌的生活讓你的辨識期縮短，建議把打掃時間記下，能提醒你上次大掃除的時間，放置隨手能使用、簡單好操作的工具也是好方法，才不會因為懶得搬出吸塵器等理由，讓灰塵、頭髮積了又積。

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紙張地獄

症狀：家中到處散落著紙張、文件、帳單、信件或折價券，疊滿了飯桌、書桌甚至櫃子，雖然不骯髒但整個看起來非常凌亂。

解決方法：在玄關或大門旁設置一個「回收處」，在進門前就將垃圾郵件、廣告傳單、不會使用的折價券直接丟進該處以利日後回收，此外養成在收到信後立即分類出「重要郵件」，並直接丟掉任何超過半年都未翻閱的雜誌。

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亂丟小物品

症狀：拿了書、充電器、指甲剪或文具等小物，用完就放在原地，懶得也不想歸位。

解決方法：把家中劃分成一個一個的空間，若從書房拿了一本書，就要養成拿回書房的習慣，先從「空間」做起，因為大部分人若發現已將書拿到書房時，就會自動放回架上。

▲拿一件就收一件回去、準備一個籃子放要洗的衣物，房間裡才不會有一堆堆的衣服山。（圖／Unsplash）

衣物森林

症狀：在絞盡腦汁決定今天到底要穿什麼出門之後，房間的床上、椅子上就出現一座小衣山，或是回到家總是隨意地把外套、換下的衣服掛在椅背，成堆成疊超壯觀。

解決方法：給自己立下一個規定，針對乾淨的衣物，拿一件衣服出來就要收一件衣服進去，立馬收拾是最無負擔的方法；針對已經需要清洗的衣服，設置一個籃子在更衣間，以確保能回收所有的髒衣物。

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