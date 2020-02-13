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「小丑」未婚妻魯妮瑪拉身上只有黑色！盤點紅毯、私服時尚女孩都該學

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▲Rooney Mara。（圖／達志影像／美聯社）

▲「小丑」瓦昆菲尼克斯拿下奧斯卡影帝，未婚妻魯妮瑪拉也聲名大噪。（圖／達志影像／美聯社）

記者鮑璿安／台北報導

瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）在本屆奧斯卡以《小丑》奪下影帝，精湛演技毋庸置疑，而一直在他背後的未婚妻魯妮瑪拉（Rooney Mara）也在一夕之間聲名大噪，其實魯妮瑪拉與瓦昆菲尼克斯很相似，恰好都愛黑色、私下十分隨興，就連「全身黑」的打扮都能穿出不同時尚品味。

92屆奧斯卡頒獎典禮上另類亮點，就屬魯妮瑪拉陪同入圍影帝的瓦昆菲尼克斯一同步上紅毯，已是未婚夫妻的他們沒有太多的放閃，瓦昆僅是低調的在紅毯另一側等候魯妮瑪拉拍照，不過視線緊盯未婚妻的模樣就已經甜翻天。

▲Rooney Mara。（圖／達志影像／美聯社）

▲魯妮瑪拉超愛全黑，連此次奧斯卡紅毯都不例外，穿著Alexander McQueen鏤空禮服堪稱全場最辣。（圖／達志影像／美聯社）

魯妮瑪拉在此次奧斯卡紅毯上依舊選擇全身黑，穿著Alexander McQueen鏤空禮服，上半身大面積的蕾絲質地遊走於優雅與性感之間，而裙身則採用層層堆疊的羽毛效果彰顯豐盈感，與她個人獨特的哥特式陰暗氣質相融合，不被火辣衣著所埋沒，順勢成為新一代高衣Q人選。

▲Rooney Mara。（圖／達志影像／美聯社）

▲Rooney Mara。（圖／達志影像／美聯社）

▲Rooney Mara。（圖／達志影像／美聯社）

▲Rooney Mara。（圖／達志影像／美聯社）

▲上回金球獎、英國影藝學院電影獎同樣選擇黑色透視材質洋裝。（圖／達志影像／美聯社）

回顧上回金球獎，魯妮瑪拉同樣選擇黑色蕾絲透視裝，紀梵希（Givenchy）打造的吊帶洋裝，深V剪裁搭配透視讓魯妮瑪拉好身材若隱若現，裙襬再以蓬鬆的堆疊效果呈現，整體造型搭配髮上裝飾再好不過。

▲Rooney Mara。（圖／達志影像／美聯社）

▲魯妮瑪拉私服也偏好黑色，腳踩一雙夫妻兩人最愛的converse就是親民時尚。（圖／達志影像／美聯社）

其實就連私下穿著魯妮瑪拉也常走全黑路線，以寬鬆的外套版型搭配修身長褲，最重要的就是腳踩一雙夫妻兩人最愛的converse，至於有多愛？當然是愛到會直接穿上奧斯卡紅毯，不用換鞋就能回家，親民時尚人人都能駕馭。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

奧斯卡, 瓦昆菲尼克斯, Joaquin Phoenix, 小丑, 魯妮瑪拉, Rooney Mara
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