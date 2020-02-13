用爸媽送的AJ5當靈感！Off-White最新聯名將開賣　鐵灰配色不怕髒

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期待已久的Off-White X Air Jordan 5即將在2／15正式發售，近日Off-White主理人Virgil Abloh接受Jordan Brand訪談時表示：「喬丹（Michael Jordan）就是我的靈感來源，因為他是一位英雄，他在罰球線投進兩分球，贏下了第六個冠軍。如果我能反映出這不可能的任務，那我在設計方面就會擁有最佳狀態。」

在 Instagram 查看這則貼文 @virgilabloh 分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 11 日 上午 4:31 張貼

儘管Virgil Abloh曾使用Air Jordan 1做為「The Ten」系列的鞋款之一，但現在他已經對三年前的設計不感興趣，所以這次將會以父母送給他的Air Jordan 5汲取靈感，並透過全新設計形式，將鞋款獻給喜愛的粉絲。

▲Virgil Ablo透過全新設計形式，Off-White X Air Jordan 5獻給喜愛的粉絲。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

由Virgil Abloh一手打造的Off-White X Air Jordan 5，將會重新定義「Nike Air」的概念。採用鐵灰配色很耐髒，透過外側與內側的圓圈設計，鞋款內外會感受到同樣的空氣，因此不論是在搭配性或是透氣度上，都有了大幅的提升，這也是鞋盒出現圓孔的原因。

▲內、外側皆有圓圈設計。（圖／翻攝自Nike官網）







▲已經做染色處理，所以不必擔心氧化導致鞋底泛黃。（圖／翻攝自Nike官網）







▲鞋款內外會感受到同樣的空氣，這也是鞋盒出現圓孔的原因。（圖／翻攝自Nike官網）

除了鞋款以外，雙方也會帶來服飾，包括外套、帽T、T-Shirt、長褲以及連身服都會出現於系列中，並於NBA全明星周期間在Nike官網與指定專賣店發售。

在 Instagram 查看這則貼文 Supreme Leaks News（@supreme_leaks_news）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 11 日 下午 1:15 張貼

此外，英國潮流品牌Palace Skateboards，近期不但正式發布春季型錄，還於官方IG帳號公開一則消息，那就是Palace將與Adidas帶來全新聯名系列。當中雙方似乎將以高爾夫球為主題，並推出一系列的運動單品。

在 Instagram 查看這則貼文 PALACE（@palaceskateboards）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 12 日 上午 8:40 張貼

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