fb ig video ETtoday search mobile

用爸媽送的AJ5當靈感！Off-White最新聯名將開賣　鐵灰配色不怕髒

> >

編輯／Duke

期待已久的Off-White X Air Jordan 5即將在2／15正式發售，近日Off-White主理人Virgil Abloh接受Jordan Brand訪談時表示：「喬丹（Michael Jordan）就是我的靈感來源，因為他是一位英雄，他在罰球線投進兩分球，贏下了第六個冠軍。如果我能反映出這不可能的任務，那我在設計方面就會擁有最佳狀態。」

儘管Virgil Abloh曾使用Air Jordan 1做為「The Ten」系列的鞋款之一，但現在他已經對三年前的設計不感興趣，所以這次將會以父母送給他的Air Jordan 5汲取靈感，並透過全新設計形式，將鞋款獻給喜愛的粉絲。

▲Off-White™ x Air Jordan 5。（圖／翻攝自Nike官網、IG@virgilabloh）

▲Virgil Ablo透過全新設計形式，Off-White X Air Jordan 5獻給喜愛的粉絲。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

由Virgil Abloh一手打造的Off-White X Air Jordan 5，將會重新定義「Nike Air」的概念。採用鐵灰配色很耐髒，透過外側與內側的圓圈設計，鞋款內外會感受到同樣的空氣，因此不論是在搭配性或是透氣度上，都有了大幅的提升，這也是鞋盒出現圓孔的原因。

▲Off-White™ x Air Jordan 5。（圖／翻攝自Nike官網、IG@virgilabloh）

▲Off-White™ x Air Jordan 5。（圖／翻攝自Nike官網、IG@virgilabloh）

▲內、外側皆有圓圈設計。（圖／翻攝自Nike官網）

▲Off-White™ x Air Jordan 5。（圖／翻攝自Nike官網、IG@virgilabloh）

▲已經做染色處理，所以不必擔心氧化導致鞋底泛黃。（圖／翻攝自Nike官網）

▲Off-White™ x Air Jordan 5。（圖／翻攝自Nike官網、IG@virgilabloh）

▲鞋款內外會感受到同樣的空氣，這也是鞋盒出現圓孔的原因。（圖／翻攝自Nike官網）

除了鞋款以外，雙方也會帶來服飾，包括外套、帽T、T-Shirt、長褲以及連身服都會出現於系列中，並於NBA全明星周期間在Nike官網與指定專賣店發售。

此外，英國潮流品牌Palace Skateboards，近期不但正式發布春季型錄，還於官方IG帳號公開一則消息，那就是Palace將與Adidas帶來全新聯名系列。當中雙方似乎將以高爾夫球為主題，並推出一系列的運動單品。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

看更多

►►Nike破紀錄跑鞋再進化　加入Air Zoom氣墊，挑戰國際田總底線

►►「最搶錢男團」合體！藤原浩曬Nike全明星自拍照　陳冠希、GD首同框

關鍵字：

Off-White, AirJordan5, VirgilAbloh, 喬丹, TheTen, NikeAir, NBA, 全明星周, Palace, Adidas
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

水象星座注意！2020第一波水逆來襲　雙魚別淪為小三

水象星座注意！2020第一波水逆來襲　雙魚別淪為小三

《愛的迫降》玄彬正裝造型帥到讓人腿好軟　是男人都該有一件

《愛的迫降》玄彬正裝造型帥到讓人腿好軟　是男人都該有一件

珍妮佛安妮斯頓51歲照樣露辣腰、大玩下身失蹤　網：不合理！ 你得了哪種「雜亂症」？衣服山、紙張地獄　4招根治讓家裡超乾淨 荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老 超懶得與外人相處星座Top 3 ！處女眼光高、水瓶世界難接近 4種「安慰地雷語」不如不說　偏偏9成人都講過 《愛的迫降》孫藝珍、徐智慧大衣穿搭美翻！秋冬流行5款外套必收 LV軟殼行李箱吳亦凡也愛用！絕美「藍紅」新色　空間加大輕鬆塞

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面