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立馬戀愛！彭于晏BERLUTI 情人節大片出爐　緊身西裝意圖噴鼻血

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▲BERLUTI 彭于晏。（圖／品牌提供）

▲BERLUTI 代言人彭于晏最新形象照公開，彭太太集合了。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

男神彭于晏自去年（2019）接下BERLUTI代言人一職之後，每每釋出形象照便引起萬千少女轟動，為了即將到來的情人節，彭于晏更親自演繹男友搭配，穿著藍綠色絲質襯衫微微露出緊實手臂線條，讓網友直呼：「情人節有沒有男友沒關係，看這套就夠」。

▲BERLUTI 彭于晏。（圖／品牌提供）

▲BERLUTI 彭于晏。（圖／品牌提供）

▲品牌特地在情人節前夕讓彭于晏演繹男友穿搭。（圖／品牌提供）

法國精品男裝BERLUTI代言人彭于晏最新形象照公開，為了迎接即將到來的情人節，彭于晏梳起招牌中分油頭造型，換上品牌2020夏季系列藍綠色襯衫搭配同色系薄荷綠羊毛西裝褲相呼應，上身獨特的潑墨效果相當隨興，與大面積印花相襯，西裝褲更是超緊貼身型，整體造型遊走於率性與活潑之間。

▲BERLUTI 彭于晏。（圖／品牌提供）

▲BERLUTI 彭于晏。（圖／品牌提供）

▲BERLUTI 彭于晏。（圖／品牌提供）

▲BERLUTI 彭于晏。（圖／品牌提供）

▲藍綠色潑墨印花真絲襯衫NT$ 40,000；薄荷綠羊毛西裝褲NT$36,000；黑色皮革手提包NT$ 122,000。（圖／品牌提供）

另外，彭于晏也特地露出緊實黝黑的手臂線條，無論是坐在窗前一手托腮，或是起身望向遠方，每個角度都堪稱零死角。視線向下移動，彭于晏手上拿著 Eclipse Gulliver Scritto 皮革手提包再配戴一副太陽眼鏡，輕輕鬆鬆營造男神形象，品牌特地在情人節前夕釋出一系列官方形象照，也讓粉絲直呼：「彭太太出列」、「情人節看這套就夠了」、「彭于晏怎麼穿都帥」。

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關鍵字：

BERLUTI, 彭于晏, 男神, 代言人, 2020, 春夏, 男裝, 法國, 精品, 情人節, 穿搭
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