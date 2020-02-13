fb ig video ETtoday search mobile

GUCCI、BALENCIAGA大陸關店過半！BURBERRY坦承影響恐大於SARS時期

> >

記者王則絲／台北報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）於大陸疫情不僅重創民生經濟，多個一線城市封城，同時也衝擊各大精品集團業者，GUCCI母公司開雲集團（Kering）旗下還包括了BALENCIAGA、SAINT LAURENT等知名品牌，在大陸、香港超過半數門市已暫停營業。另外，BURBERRY與COACH等品牌也坦承受到波及，甚至比2003年SARS時期更嚴重。

▲精品受疫情影響。（圖／路透、美聯）

▲開雲集團旗下品牌於大陸分店已超過半數暫停營業。（圖／路透、品牌提供

據外媒報導，開雲集團雖未透露疫情造成銷售損失的具體數字，但執行長弗朗索瓦皮諾（Francois Pinault）於12日表示，過去10 天，客流量和銷售額均大幅下降。

目前開雲集團於大陸設立的各品牌門市已有超過半數暫停營業，且維持營業的門市也縮短每日開店時間，並將所有展店計畫和宣傳活動也全部延後，可見此番肺炎疫情影響了多數消費者活動，對於精品業者造成損失更是龐大。

BURBERRY也公開表示，疫情所帶來的傷害不僅影響到多數大陸店舖，甚至可能波及到全歐洲的門市，更有專家估計，這次肺炎疫情對精品業者的衝擊將超過2003年SARS時期。

據悉，大陸及香港兩地消費者，貢獻了BURBERRY約25%的營業額，雖官方表示目前僅有位於大陸的店鋪受到影響，但由於熱愛精品的陸客每年到各地旅遊亦帶來龐大商機，基於近期各國的旅遊禁令，未來眾多觀光地區的店舖銷售勢必也會大幅減少。

►►日牌受武漢肺炎打擊　UNIQLO、無印良品大陸分店已過半數暫停營業

►►寶格麗捐款助「加速研發新冠肺炎疫苗」　忍痛退出巴塞爾錶展

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

武漢肺炎, 大陸, 疫情, 精品業, 暫停營業, Gucci, 古馳, 巴黎世家, YSL, 開雲集團, Burberry
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

水象星座注意！2020第一波水逆來襲　雙魚別淪為小三

水象星座注意！2020第一波水逆來襲　雙魚別淪為小三

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

《愛的迫降》玄彬正裝造型帥到讓人腿好軟　是男人都該有一件

《愛的迫降》玄彬正裝造型帥到讓人腿好軟　是男人都該有一件

珍妮佛安妮斯頓51歲照樣露辣腰、大玩下身失蹤　網：不合理！ 超懶得與外人相處星座Top 3 ！處女眼光高、水瓶世界難接近 荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老 4種「安慰地雷語」不如不說　偏偏9成人都講過 《愛的迫降》孫藝珍、徐智慧大衣穿搭美翻！秋冬流行5款外套必收 LV軟殼行李箱吳亦凡也愛用！絕美「藍紅」新色　空間加大輕鬆塞 早上起床氣色好差！5招拯救疲憊肌　睫毛與紅唇是關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面