GUCCI、BALENCIAGA大陸關店過半！BURBERRY坦承影響恐大於SARS時期

記者王則絲／台北報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）於大陸疫情不僅重創民生經濟，多個一線城市封城，同時也衝擊各大精品集團業者，GUCCI母公司開雲集團（Kering）旗下還包括了BALENCIAGA、SAINT LAURENT等知名品牌，在大陸、香港超過半數門市已暫停營業。另外，BURBERRY與COACH等品牌也坦承受到波及，甚至比2003年SARS時期更嚴重。

▲開雲集團旗下品牌於大陸分店已超過半數暫停營業。（圖／路透、品牌提供）

據外媒報導，開雲集團雖未透露疫情造成銷售損失的具體數字，但執行長弗朗索瓦皮諾（Francois Pinault）於12日表示，過去10 天，客流量和銷售額均大幅下降。

目前開雲集團於大陸設立的各品牌門市已有超過半數暫停營業，且維持營業的門市也縮短每日開店時間，並將所有展店計畫和宣傳活動也全部延後，可見此番肺炎疫情影響了多數消費者活動，對於精品業者造成損失更是龐大。

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BURBERRY也公開表示，疫情所帶來的傷害不僅影響到多數大陸店舖，甚至可能波及到全歐洲的門市，更有專家估計，這次肺炎疫情對精品業者的衝擊將超過2003年SARS時期。

據悉，大陸及香港兩地消費者，貢獻了BURBERRY約25%的營業額，雖官方表示目前僅有位於大陸的店鋪受到影響，但由於熱愛精品的陸客每年到各地旅遊亦帶來龐大商機，基於近期各國的旅遊禁令，未來眾多觀光地區的店舖銷售勢必也會大幅減少。

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