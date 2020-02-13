酒精濃度80%「生命之泉」烈酒教做抗菌液　網友：超重本！

▲Spring Vodka 80度生命之泉近期因酒精缺貨，po文引發網友討論。（圖／翻攝Spring Vodka官方粉絲團、品牌官方網站，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續發酵，通路上口罩與酒精相關商品都難求，許多專家教作酒精液替代商品，包括次氯酸等，台灣伏特加酒品牌Spring Vodka，於2月初在台推出新包裝的「80度生命之泉」，顧名思義酒精濃度高達80%，且在官方網站上教學調製成75%「防疫酒精」，引發破萬人按讚分享，還有網友表示：「這超重本！」

自從新冠肺炎疫情升高之後，各項防疫用品便持續熱銷，尤其口罩、乾洗手與酒精消毒類商品缺貨嚴重，台灣伏特加酒品牌Spring Vodka在官方粉絲團貼出「用80度生命之泉做防疫酒精」教學，表示先喝掉30ml的生命之泉，再加入30ml純水或煮沸過的開水，蓋上蓋子搖一搖，75%濃度的「酒精液」就完成了，還標明「外用內服兩相宜」。

此貼文引起網友破萬點讚，還有超過1千位網友轉發，其中不少民眾的趣味留言，表示「這瓶酒精好貴」、「不要沒有感染武漢肺炎就先酒精中毒了」、「可以消毒又解渴」、「不怕買不到酒精了」。

然而也有網友質疑「這樣真的可行嗎」？之前曾有感染科醫師，針對高濃度烈酒取代消毒酒精解釋，一般消毒用酒精濃度介於70%至75％之間，針對高於75%酒精濃度的烈酒，稀釋後理論上是可以取代消毒酒精，但「喝進去能體內消毒則不可信」，而暫時買不到消毒酒精也不需恐慌，勤洗手就是很好的防疫方法。

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