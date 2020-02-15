▲陳冠希（下）與LV男裝設計師Virgil Abloh組AP錶陶瓷幫，Virgil的錶經過法國Mad Paris改造。（圖／翻攝edcee3000 IG）

記者陳雅韻／台北報導

猶記得陳冠希讓寶貝女兒Alaia小手臂上套著300萬元的AP（Audemars Piguet，簡稱AP）皇家橡樹萬年曆白陶瓷腕錶，霸氣宣示「我有的一切都她的」，近日他的AP錶與另一只經過改裝的白陶瓷AP錶合體拍照，他標註「陶瓷幫」，擁有者正是時尚圈當紅炸子雞、LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝與OFF-WHITE設計師Virgil Abloh。

▲陳冠希（右）一家三口感情融洽。（圖／翻攝edcee3000 IG）

▲陳冠希擁有AP皇家橡樹萬年曆白陶瓷款，3,002,000元。（圖／品牌提供）

陳冠希擁有的AP皇家橡樹萬年曆錶以白陶瓷打造，內載以經典的Calibre 2120機芯為設計基礎、因應41mm錶殼而重新打造的全新Calibre 5134自動上鍊機芯，與潮流圈交流密切的他，恰好與服裝設計師Virgil Abloh撞了同款白陶瓷錶，但面盤設計大不同，因為Virgil Abloh已交給法國的改裝錶品牌Mad Paris大改造了。

▲Virgil Abloh是時尚圈當紅炸子雞。（圖／達志影像／美聯社）

Mad Paris將Virgil Abloh的面盤大改，只保留月相顯示原色，其他如面盤與功能顯示盤、時針都改為白色，連時標都拿掉了，一片純粹的白色調與白陶瓷錶殼、鍊帶相呼應，而錶款因經過改裝，已不在品牌保固範圍內，不過越來越多潮人愛改錶，創造專屬風格。