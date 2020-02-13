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日本女生最不想收到的5種情人節禮物　最後一項真的母湯！

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@shioritakesue、@ishihara_satomi_fa、@aoyagifumiko、@miyoshi.aa

情人節送禮對眾男友來說可以說是一項殘酷的考驗，花時間心思準備的禮物，還不一定能討來女友的歡心。近期日本雜誌《CanCam》便對100位女生進行調查，統計出女孩們心目中最討厭的5種情人節禮物，雖說心意不只單靠物質表現，但以下幾項禮物真的會讓女孩們欲哭無淚：

▲情人節最不想收到的禮物。（圖／翻攝自IG）

＃太多、太大、太極端的禮物

許多男生都會搞錯重點，想要讓女友感受到滿滿的心意，認為禮物就是要送得「多」、送得「大」，看起來超氣派就對了，比如說超大的蛋糕、巨型大玩偶，這些東西只有在收到的當下會讓人感覺心動，但是吃不完、用不到又佔空間，最後只會變成想丟卻沒辦法丟的垃圾。

＃品味超怪的禮物

像是飾品、配件、服裝類的禮物，如果沒有先跟女友商量好的話，男生單靠自己挑選是很容易踩雷的，尤其實價格較高的首飾，若是送了一個女友完全不會想戴出門的，那麼等於是把錢扔進海裡。

▲情人節最不想收到的禮物。（圖／翻攝自IG）

＃有味道的禮物

香水、香氛、居家擴香等類型小物的確相當適合用於送禮，不過「味道」這種事非常主觀，若是女友本人沒有親自聞過的話，也建議男生們不要輕易嘗試。

＃男友自戀型禮物

有些男生會非常自戀的送女友有關「自己」的東西，比如說裝在精美畫框中的自拍照，或是真的把自己包成一個禮物送出去，是讓女生們最哭笑不得的禮物種類。

▲情人節最不想收到的禮物。（圖／翻攝自IG）

＃情人節當天談分手

最後，在此次的調查中，許多女孩們也表示，絕對不想在這天被提分手，就算沒送禮物也沒關係，至少安安穩穩的過完這天，問題可以之後解決，不然在情人節收到「分手」這項禮物，會讓此生往後的情人節都被矇上一層陰影。

▲情人節最不想收到的禮物。（圖／翻攝自IG）

不想踩雷的話，送這些就對了：

► ►送女友粉嫩Airpods保護套、送男友包裝成花的襪子！情人節禮物快速搞定

► ►女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

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關鍵字：

男女, 感情, 情人節, 送禮
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