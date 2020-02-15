Ean部落閣／邊泡澡邊追劇太爽快！住進台北新板希爾頓享受台味早餐

文、圖／Ean

「歡迎回來！」下午四點多，灑進 27 樓行政酒廊的漫射陽光與 BOSE 揚聲器流瀉的輕柔音樂，揉合成一種美好的居家感，「要先來杯咖啡嗎？」訓練有素的服務人員對辦理住房的「希爾頓榮譽客會」(Hilton Honors) 會員親切招呼，一下子，我像置身可能是紐約或倫敦的希爾頓，感覺舒適優雅，但實際上，人卻是在板橋車站 230 公尺外的台北新板希爾頓裡。短短幾分鐘，我大概明白為何全球有那麼多的商務客，願意持續累積、成為希爾頓榮譽會員，原來，那讓這群在各地差旅商務人士被升等的，是一種回家的感覺。

▲27 樓的行政酒廊，像是個大客廳，任一處找位置坐下，都很舒服

▲行政酒廊有室內也有戶外座位區，讓我意外是儘管室外都能聽到很棒的音樂，結果發現戶外用的也是 Bose 喇叭（左下）

在全球擁有超過 6 千家酒店的希爾頓，光是在歡慶百週年的 2019 就又新設近 470 家酒店，只要入住旗下 18 個品牌的酒店，皆能累計會員積分，依照級別可享有免費 WIFI、延遲退房、房間升等及使用行政酒廊等有感禮遇，無怪乎能牢牢抓住一票死忠旅客。這回首次入住台北新板希爾頓，深深愛上那的行政酒廊，無可否認的，這成功收買了我，往後日子願意更積極的累計會員積分。

▲睽違 15 年，希爾頓飯店品牌重新在台灣插旗

▲一樓的大廳酒吧區，明亮寬敞

睽違 15 年後，希爾頓品牌終於在 2018 年 10 月重返台灣落腳板橋，台北新板希爾頓成為新北市首間五星飯店。這回是繼關島希爾頓之後，第二次入住該品牌飯店，兩晚高樓層的行政客房，加上兩日在「悅·市集」自助早餐與「青雅中餐廳」晚餐，整體來說，沒讓我失望，完全撐得起來這個大招牌！

▲一樓大廳櫃檯，用色清爽又不失大器

▲進房間後，先來杯膠囊咖啡再來好好探索

▲頂樓無邊際泳池與 24 小時開放的健身房

李祖原設計天燈建築，400 間房均提供 Serta 名床

台北新板希爾頓高 31 層樓，在建築師李祖原的操刀設計下，他巧妙將代表台灣意象的天燈，化成建築語彙放在頂部橫跨七層樓，需遠觀才能發現這個秘密。400 間房主要分為五種房型，希爾頓客房、行政客房、豪華套房、卓越套房，以及隱藏版、一般不接受預訂常用來舉辦特殊活動的總統套房。幾種房型的風格一致，溫暖木質調，典雅、舒適，房間面積大，入門款的希爾頓客房都足足有 12 坪。看到房間床頭牆上的橋樑圖案，很多人應都會問「這是哪座橋？」結果，竟是不存在世界上任何地方，那橋樑是設計師用來作為旅人與各個目的地的連結，此外，或許也正好呼應了酒店所在的地名：板橋。相較牆上圖騰的抽象，下方擺放的床，躺上便知分曉。全館使用的床墊是美國舒達 Serta 名床，其在 2009 年收購席夢思前早已是世界三大床墊品牌，軟硬適中又具剛好的支撐力，果然讓我那兩晚睡得不錯。

▲以寫意的橋樑圖騰作為房間主視覺

▲上／雙床房型的希爾頓客房、中／三人房，很受歡迎、是小家庭或朋友出遊的好選擇、下／三人房的景觀浴室，是全館唯一擁有景觀浴缸的房型

▲上／豪華套房，常被用來訂為迎娶房，因臥室與客廳可拉門完全阻隔、中及下／卓越套房，客廳空間寬敞，還有客用洗手間，可利用來開會，受商務客喜愛

追劇神器 邊泡澡邊趕進度

若要睡個好覺，不妨先泡個澡！這裡浴室大器的不管房型都配有大浴缸與雙洗手台，因應現代人需求，居然還貼心提供了伸縮泡澡浴缸置物架，讓房客可以邊泡澡邊追劇，完全不會耽誤到進度！不得不稱讚新飯店洗澡就是給力，水量強、熱水來得快，洗澡特別爽快！浴室備品當然也是使用全球希爾頓的指定香氛品牌：瑰栢翠（Crabtree & Evelyn），相信這也成了不少希爾頓忠誠會員的習慣記憶味道。

▲全館房間的浴室皆配有雙洗手台與浴缸

我入住的行政客房，除能使用行政酒廊外，房間大小與規格基本上跟希爾頓客房一樣，不過仍有些區隔，細微者如茶包提供的是 TWG 品牌，有別於一般客房的 TWININGS唐寧茶，再來就是房間都屬高樓層，這回住在 29 層樓，視野非常棒，略帶角度的大面積落地窗旁有張貴妃椅，躺在上頭翻翻書、喝杯膠囊咖啡就很享受，難得有機會欣賞到被山包圍的大台北市景，白天黑夜不同味道。

▲太陽下山之後，坐在窗邊欣賞大台北地區的華燈初上

▲客房設計風格很對味，一些細節也都照顧到，例如左下角的床邊皮革掛袋可放手機或眼鏡，很有質感

▲床邊的金屬閱讀燈，十分低凋好看

希爾頓好聲音的秘密，從室內到戶外都是 BOSE 喇叭

行政客房還有個秘密武器，藏在電視下方，那是一長條的 Bose Soundbar，音質很棒，簡單設定一下就能與手機藍芽連結，因客房空間配置關係，音場效果特別出色！若有機會入住，記得帶幾首好歌來，享受一場屬於自己的音樂會。後來才知道，這家飯店所有的揚聲器，統一都使用 Bose，包括27 樓行政酒廊的戶外露天座位區，這點讓本身是 Bose 愛用者的我甚感歡喜。

▲行政客房的 Bose 揚聲器，讓我捨不得退房的好歌一首聽過一首

行政酒廊傍晚 Happy Hour 美味開動

若說台北新板希爾頓讓我印象最深刻的，肯定是 27 樓的行政酒廊。從選用家具、裝潢配色、照明設計，甚至是選播的音樂，都具質感與品味，帶本書或電腦來這喝杯卡布奇諾或果汁，再來塊小蛋糕，放鬆的居家溫馨感，讓人會想久待。更棒是每晚 5:30-7:30 還提供豐盛可當晚餐的 happy hour，調酒、熱食等，相當有誠意！

▲讓人食指大動的 Happy Hour

▲每天傍晚的 Happy Hour，餐點頗為豐盛

整體住宿下來，發現方方面面都盡可能維持高度的全球希爾頓標準化，不過仍有些小巧思能讓旅客感受到台灣味，例如悅·市集的自助早餐。菜色種類相當繁多豐盛外，每天也會提供些台灣特色食物讓老外嚐鮮，例如第一天是蔥油餅，第二日換口味準備了蘿蔔糕，這樣挺好，特別是讓商務客有著彷彿在家的熟悉感外，還能透過食物，多些異地的旅遊感！

▲近年旅行，最吸引我的早餐其實是一碗粥。

▲現場烹調的各種蛋料理

▲每天都會有特色台灣食物讓外國遊客嚐嚐在地好味，如左下方的蔥油餅與蘿蔔糕

/ Info. /

台北新板希爾頓

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地址：新北市板橋區民權路88號

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！