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Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

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編輯／Duke

南韓女團BLACKPINK走紅全球，其中又以Lisa與Jennie最受歡迎。去年兩人分別成為Celine與Chanel的代言人後，紛紛爬上演藝高峰，不過，Lisa即將迎來另一個事業高點，因為根據外媒報導，YG Entertainment（YG娛樂）已經用Lisa的本名「Manobal Lalisa」、「Manobal」註冊商標，並計畫在未來推出個人品牌。

▲Lisa創立個人品牌。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@xxxibgdrgn）

▲YG Entertainment用Lisa的註冊商標，並計畫在未來推出個人品牌。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

繼G-Dragon（GD）創立Peaceminusone後，Lisa將會是第二個擁有自己品牌的YG藝人。Lisa擁有深邃五官與高挑的身材，每當現身於各大場合總會成為最大亮點，而她私底下的彩妝、包款以及時髦穿搭，同樣引領著潮流，是現階段最常被女性討論的明星之一，因此YG才會選擇替Lisa推出個人品牌。

▲Lisa創立個人品牌。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@xxxibgdrgn）

▲繼G-Dragon之後，Lisa是第二個擁有自己品牌的YG藝人。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn）

▲Lisa創立個人品牌。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@xxxibgdrgn）

▲Lisa擁有深邃五官與高挑的身材。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

YG讓消息曝光後，立刻就引起粉絲Blink的討論，雖然是一件值得開心的事情，但粉絲更擔心YG未與Lisa討論就使用她的本名註冊，倘若未來Lisa沒有與YG Entertainment續約，那她將無法使用本名創立品牌，並且這件事是有先例的，所以粉絲才會如此擔心。

▲Lisa創立個人品牌。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、@xxxibgdrgn）

▲粉絲擔心YG未與Lisa討論就使用她的本名註冊。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

目前YG與Lisa尚未透露個人品牌的計畫與方向，不過，首個系列預計將有大衣、外套以及內衣褲等單品，相信擁有極佳時尚眼光的Lisa，肯定會與GD一樣取得巨大的成功。

另外，由於Lisa與G-Dragon都是藝名，並且商標權皆屬於YG，所以GD再推出個人品牌時，才會使用Peaceminusone，而不是G-Dragon或GD，若是將來Lisa不續約YG，並且本名Manobal Lalisa與Manobal也被註冊的話，那麼Lisa、Manobal Lalisa以及Manobal未來都屬於YG，這也是粉絲擔心她成為下一個GD的主要原因。

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關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, Jennie, Celine, Chanel, YGEntertainment, 個人品牌, Manobal, Lalisa, GD, Peaceminusone
fashion.net

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