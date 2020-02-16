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免去健身房！3款「居家運動APP」短時間燃脂、新手也能跟著做

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▲運動APP 。（圖／品牌提供、APP截圖）

▲新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）蔓延，3款居家運動APP新手也能駕馭。（圖／品牌提供、APP截圖，以下同）

編輯 ／Ann

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）持續蔓延，民眾都選擇足不出戶以應對嚴重疫情，當然健康還是要顧，以下3款居家運動APP，不僅能在短時間內完成健身項目，燃脂、肌力瑜伽在家全都一次搞定。

# NIKE Training Club APP

▲運動APP 。（圖／品牌提供、APP截圖）

▲NIKE Training Club APP標榜快速燃脂，20分鐘內能連肌耐力和二頭肌。

NIKE Training Club APP應用程式以在家持續運動為出發點，不想人擠人的民眾通過手機就可以健身，而且項目相當多元，想要花少少時間快速燃脂，像是20分鐘內就能完成的訓練計畫包括基礎燃脂15分鐘，適合調節訓練、核心肌力、下半身肌耐力、上半身肌力；局部鍛煉項目像是二頭肌和三頭肌、下半身肌力瑜伽訓練都可以在短短15至20分鐘內練出S曲線。 

# Sworkit

▲運動APP。（圖／APP截圖）

▲Sworkit提供簡單強度項目，內建音樂退出APP都能繼續聽。

Sworkit也是運動新手很好駕馭的一款APP，一開始就能根據自己的年齡、體重選擇你要運動的方式，更特別的是還內建音樂，連退出APP音樂也不受影響，並且像是侧步、踢腿、轉身空舉等非常簡單的項目，都可以訓練，結束後也能查看自己運動的時間和卡路里，非常好上手。

# KEEP

▲運動APP 。（圖／品牌提供、APP截圖）

▲KEEP打卡計劃根據運動強度來分類。

KEEP應該是許多運動愛好者都知道的APP，因為根據運動強度來分類，所以強、中、弱都能自行選擇，不用擔心一下子進階到難以掌握的程度，另外，在訓練計劃中，也會顯示運動天數和時間，等於直接幫你記錄，一步一步練出姣好身材。

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關鍵字：

新冠肺炎, 武漢肺炎, COVID-19, 居家, 運動, NIKETraining Club APP
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