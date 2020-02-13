紐約時裝周／Michael Kors超大斗篷打造瀟灑小姐　JOY齊瀏海名媛風現身

▲紐約時裝壓軸大秀之一Michael Kors以各種寬闊斗篷大衣，讓model瀟灑又率性。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

作為2020紐約時裝周壓軸大秀之一的Michael Kors於台北時間今（13日）凌晨登場，將美國證券交易所打造為一座奇幻的田園鄉間小屋，身著一套套摩登感服飾的model穿梭其中，獨樹一格的衝突美學，完美展現出設計師擅長營造的慵懶韻味。此外，「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、南韓女團Red Velvet成員JOY也以不同風格造型現身看秀，更帶來不少話題。

▲本季運用瀟灑率性的輪廓、經典格紋與佩斯利花紋圖騰、飽和濃郁的秋季色調等元素，完美融合都市優雅與田園風情。



Michael Kors 2020秋季時裝秀選於紐約最時髦的曼哈頓區舉辦，由超模Freja Beha包攬大秀開閉，首套就以經典格紋圖樣的繭形大衣搭配俐落長靴帶出本季重點，另外，瀟灑率性的廓形剪裁，帶給都市女性舒適和俐落感；柔潤的毛呢點綴著細緻的皮革；別具風情的佩斯利花紋打造女性柔美優雅的一面；還有飽和濃郁的秋季色調和慵懶風情的毛毯斗篷貫穿其中，讓人彷彿穿梭於都市與田園間，摩登時尚又帶有無拘無束的舒適感。

▲經典實穿款式中也利用兜帽和小高領等細節設計，帶出高級感和層次感。



設計師Michael Kors表示「有的時候，我們就是想要遠離城市的喧擾，去感受大自然的寧靜。當然，我們不可能都搬到鄉間。但是，我們可以將那份屬於自己的私密時光與自在舒適的情感，透過美麗的設計，融入我們的生活中。」他在經典實穿的款式中，運用兜帽和小高領等細節設計，巧妙帶出層次感，重新定義所謂的「經典」。

▲布蕾克萊芙莉和南韓女團Red Velvet成員JOY獲邀出席本次大秀。

此次大秀也眾星雲集，「死侍」萊恩雷諾斯的辣妻布蕾克萊芙莉上身穿著黑色點點上衣外搭開扣白色襯衫和格紋背心的多層次造型，搭配簡約黑色寬褲，以帥氣中性裝扮現身，胸前藏不住的好身材意外引發關注；而南韓人氣女團Red Velvet成員JOY（朴秀英）則以荷葉袖飾邊毛衣搭配紅色格紋裙，優雅柔美的搭配完美襯托出她的青春甜美氣息，大獲粉絲好評。

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