fb ig video ETtoday search mobile

蕭敬騰引領「膝上短褲」風潮　攜手温貞菱搶先示範UNIQLO春夏新品

> >

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

歌手蕭敬騰對於時尚總有一套自己的想法，且經常能在演唱會中看到他以各種「膝上短褲」造型奮力飆歌，大展時尚態度，這次攜手文青女神温貞菱，搶先幫大家試穿上了UNIQLO 2020春夏系列，演繹最簡約清爽的舒適穿搭。

此次UNIQLO特別邀請代言人蕭敬騰與品牌好友温貞菱聯手，運用LifeWear春夏新品演繹本季三大流行風格：

「Outdoors機能時尚」：

將Outdoors戶外元素融入都市時尚風格是近年來的潮流走向，UNIQLO 2020春夏新品中也不乏「機能時尚」單品，強調運動機能性的同時更舒適有型。

▲UNIQLO春夏新品。（圖／品牌提供）

▲AIRism抗UV連帽外套NT＄790、卡其短褲NT＄790、寬版連帽外套＄NT＄1,490、EZY Slim Fit束口褲NT＄990。

蕭敬騰本身就相當喜歡挑戰「亮色系」穿搭，自稱有「高級臉」的他，還真的穿什麼顏色都很合理，更可謂是穿短褲最好看的男星！這一套機能裝扮，收工後還能直接上球場。而温貞菱為了保持拍戲時的完美體態，私底下其實也是個運動愛好者，UNIQLO春夏推出的機能時尚系列，不只運動能穿，日常場合也都很適合。

▲UNIQLO春夏新品。（圖／品牌提供）

▲寬版連帽外套NT＄1,490、ULTRASTRETCH ACTIVE 束口褲NT＄790、AIRism抗UV網眼連帽外套NT＄790、高腰DRY彈性打褶寬襬裙NT＄990。

「Work & Craft工裝休閒」：

自帶型格的工裝休閒風毫無疑問是2020年春夏最火的風格，寬鬆、硬挺的剪裁為其特色，且工裝從來不僅限於男裝，女生穿著工裝風格服裝更是率性，帥氣中帶點女性獨有的細膩，不一樣的氣質卻同樣的吸睛！

▲UNIQLO春夏新品。（圖／品牌提供）

▲水洗工作外套NT＄990、特級彈性刷破牛仔褲NT＄1,490、寬版工作襯衫NT＄790、寬版束口工作褲NT＄990。

▲UNIQLO春夏新品。（圖／品牌提供）

▲棉麻襯衫式外套NT＄1,490、寬鬆窄管九分牛仔褲NT＄1,490、亞麻混紡開領上衣NT＄790、EZY九分褲(彈性)NT＄990。

「Art & Design活力色彩」：

根據色彩權威Pantone公布的2020年五大顏色趨勢，將陽光、自然等元素融入，選出薄荷綠、純粹藍、灰紫紅、哈密瓜橙以及復古黃等五大色系，本季UNIQLO春夏新作也搶搭時尚潮流，跟著Pantone大勢推出「Art & Design活力色彩」風格，運用簡約單品搭配多彩色系，讓穿搭層次更為豐富！

▲UNIQLO春夏新品。（圖／品牌提供）

▲DRY網眼POLO衫NT＄790、KANDO長褲NT＄1,490、U 圓領T恤NT＄390、卡其短褲NT＄790。

蕭敬騰不藏私大力推薦兩件POLO衫的疊穿技巧，將經典的POLO SHIRT穿出滿滿時尚味，且短褲造型再度出現，是日本時下最受歡迎的膝上10公分，今夏一定要跟著老蕭試試看！温貞菱則把活力色彩穿出氣質女神LOOK，利用撞色增添穿搭層次感，自信又優雅。

▲UNIQLO春夏新品。（圖／品牌提供）

▲亞麻混紡A字洋裝NT＄1,490、抗UV SUPIMACOTTONV領開襟外套NT＄790、休閒寬版外套NT＄990、雪紡細褶褲裙NT＄990。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

蕭敬騰, 温貞菱, UNIQLO, 春夏, 穿搭
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

男人為何想結婚？　男性網友的回答讓女生跌破眼鏡

男人為何想結婚？　男性網友的回答讓女生跌破眼鏡

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

「平價版青春露」CP值爆表　網友：無限回購、天天敷也不心疼 你得了哪種「雜亂症」？衣服山、紙張地獄　4招根治讓家裡超乾淨 荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老 影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半 千層控快預約！夢幻「櫻花抹茶千層蛋糕」15日開賣　只有2間吃得到 宋慧喬「極光妝」美到破表！網讚：根本仙女下凡 迪士尼《美女與野獸》園區即將開幕！粉嫩夢幻城堡讓你置身童話

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面