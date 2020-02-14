蕭敬騰引領「膝上短褲」風潮　攜手温貞菱搶先示範UNIQLO春夏新品

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

歌手蕭敬騰對於時尚總有一套自己的想法，且經常能在演唱會中看到他以各種「膝上短褲」造型奮力飆歌，大展時尚態度，這次攜手文青女神温貞菱，搶先幫大家試穿上了UNIQLO 2020春夏系列，演繹最簡約清爽的舒適穿搭。

此次UNIQLO特別邀請代言人蕭敬騰與品牌好友温貞菱聯手，運用LifeWear春夏新品演繹本季三大流行風格：



「Outdoors機能時尚」：



將Outdoors戶外元素融入都市時尚風格是近年來的潮流走向，UNIQLO 2020春夏新品中也不乏「機能時尚」單品，強調運動機能性的同時更舒適有型。

▲AIRism抗UV連帽外套NT＄790、卡其短褲NT＄790、寬版連帽外套＄NT＄1,490、EZY Slim Fit束口褲NT＄990。

蕭敬騰本身就相當喜歡挑戰「亮色系」穿搭，自稱有「高級臉」的他，還真的穿什麼顏色都很合理，更可謂是穿短褲最好看的男星！這一套機能裝扮，收工後還能直接上球場。而温貞菱為了保持拍戲時的完美體態，私底下其實也是個運動愛好者，UNIQLO春夏推出的機能時尚系列，不只運動能穿，日常場合也都很適合。

▲寬版連帽外套NT＄1,490、ULTRASTRETCH ACTIVE 束口褲NT＄790、AIRism抗UV網眼連帽外套NT＄790、高腰DRY彈性打褶寬襬裙NT＄990。



「Work & Craft工裝休閒」：

自帶型格的工裝休閒風毫無疑問是2020年春夏最火的風格，寬鬆、硬挺的剪裁為其特色，且工裝從來不僅限於男裝，女生穿著工裝風格服裝更是率性，帥氣中帶點女性獨有的細膩，不一樣的氣質卻同樣的吸睛！

▲水洗工作外套NT＄990、特級彈性刷破牛仔褲NT＄1,490、寬版工作襯衫NT＄790、寬版束口工作褲NT＄990。



▲棉麻襯衫式外套NT＄1,490、寬鬆窄管九分牛仔褲NT＄1,490、亞麻混紡開領上衣NT＄790、EZY九分褲(彈性)NT＄990。



「Art & Design活力色彩」：

根據色彩權威Pantone公布的2020年五大顏色趨勢，將陽光、自然等元素融入，選出薄荷綠、純粹藍、灰紫紅、哈密瓜橙以及復古黃等五大色系，本季UNIQLO春夏新作也搶搭時尚潮流，跟著Pantone大勢推出「Art & Design活力色彩」風格，運用簡約單品搭配多彩色系，讓穿搭層次更為豐富！

▲DRY網眼POLO衫NT＄790、KANDO長褲NT＄1,490、U 圓領T恤NT＄390、卡其短褲NT＄790。



蕭敬騰不藏私大力推薦兩件POLO衫的疊穿技巧，將經典的POLO SHIRT穿出滿滿時尚味，且短褲造型再度出現，是日本時下最受歡迎的膝上10公分，今夏一定要跟著老蕭試試看！温貞菱則把活力色彩穿出氣質女神LOOK，利用撞色增添穿搭層次感，自信又優雅。

▲亞麻混紡A字洋裝NT＄1,490、抗UV SUPIMACOTTONV領開襟外套NT＄790、休閒寬版外套NT＄990、雪紡細褶褲裙NT＄990。



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