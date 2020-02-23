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帥女孩穿不膩的「潮流老爹鞋」　5大運動品牌親民價格最好入手

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編輯／Duke

時尚除了創新，就是將以前的風格帶回現今並加以改良，老爹鞋便是一個很好的例子，2017年Balenciaga推出Triple S，靈感是90年代爸爸們穿的、看起來又笨又厚的運動鞋，因此被稱為老爹鞋，就此一炮而紅，不但精品相繼推出老爹鞋，各大運動品牌也不斷推陳出新，務使人人的鞋櫃裡都有一雙老爹鞋。

1.Nike M2K Tekno

Nike M2K Tekno是由Air Monarch IV系列為靈感，並加以改造而來的鞋款，其材質採用真皮與合成皮組成，至今推出多款配色，不但有少女最愛的粉色，還有百搭的黑、白兩色以及撞色款喔！

▲經典老爹鞋。（圖／翻攝自Fila、Yeezy Supply、ABC-MART FB、Puma、Nike）

▲經典老爹鞋。（圖／翻攝自Fila、Yeezy Supply、ABC-MART FB、Puma、Nike）

▲Nike M2K Tekno，定價為台幣3,600元。（圖／翻攝自Nike）

近來Nike氣墊大受歡迎，一直令人鐘愛的Air Max 95也不斷推出新配色，每年的黑人歷史月（Black History Month）各品牌都會推出別注系列，而此次Nike則將Air Max 95換上彩色版本，靈感來自非洲紡織品與90年代初期的街頭風格，鞋面上有半透明與針織網眼材質，層疊設計非常美，鞋舌則有「BHM」字樣，此款已於2月19日在指定零售商與官網發售。

▲NIKE AIR MAX 95 BHM 2020（圖／翻攝自NIKE）

▲NIKE AIR MAX 95 BHM 2020，定價為180美元，約台幣5,500元。（圖／翻攝自sneakernews.com）

2.Adidas Yeezy 500

繼Adidas Yeezy 700後，肯爺（Kanye West）帶來外型更像老爹鞋的Adidas Yeezy 500。該鞋款以麂皮、皮革結合網眼布，搭配高抓地力橡膠外底以及有緩震作用的adiPRENE+，去年推出的米灰色，跟上女生最愛的奶茶系，海莉（Hailey Baldwin）近日外出時就以裸色系穿搭，拎著黑色手袋，腳上的Yeezy 500搶眼又時髦。

▲經典老爹鞋。（圖／翻攝自Fila、Yeezy Supply、ABC-MART FB、Puma、Nike）

▲Adidas Yeezy 500，定價為台幣7,600元。（圖／翻攝自Yeezy Supply、Adidas）

3.Fila Disruptor 2

自IG走紅的Fila Disruptor 2，近年來成為南韓與台灣最常在路上見到的鞋款之一，同時也因主打平價，當時該鞋款還賣到缺貨，不過，目前已經可以在各大指定專賣店與官網購得。

▲經典老爹鞋。（圖／翻攝自Fila、Yeezy Supply、ABC-MART FB、Puma、Nike）

▲經典老爹鞋。（圖／翻攝自Fila、Yeezy Supply、ABC-MART FB、Puma、Nike）

▲Fila Disruptor 2，定價為台幣2,480元。（圖／翻攝自Fila）

4.Puma Thunder Spectra

鞋底設計與Triple S相似的Thunder Spectra，其實是Puma以Alexander McQueen的Tech Runner Low汲取靈感，並以撞色設計來呈現老爹鞋的復古感，這雙米白色則因泫雅同款而受韓妞歡迎，夏日最百搭。

▲經典老爹鞋。（圖／翻攝自Fila、Yeezy Supply、ABC-MART FB、Puma、Nike）

▲Puma Thunder Spectra，定價為台幣4,680元。（圖／翻攝自Puma）

5.New Balance 608

曾由南韓女歌手IU代言的New Balance 608系列是老爹鞋的代表之一。該系列整體以白色為基底，結合低調簡約的線條，進而受到女孩的青睞。

▲經典老爹鞋。（圖／翻攝自Fila、Yeezy Supply、ABC-MART FB、Puma、Nike）

▲經典老爹鞋。（圖／翻攝自Fila、Yeezy Supply、ABC-MART FB、Puma、Nike）

▲New Balance 608，定價為台幣2,950元。（圖／翻攝自ABC-MART FB）

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關鍵字：

老爹鞋, Balenciaga, TripleS, Nike, M2KTekno, Adidas, Yeezy500, 肯爺, Fila, Disruptor2, Puma, ThunderSpectra, NewBalance, 608
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