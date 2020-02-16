凱特王妃罕見「軍裝風」美翻全場　不畏低溫硬擠微笑超親民

▲凱特王妃不畏低溫穿著 Alexander McQueen夾克亮相，罕見嘗試軍裝風美翻 。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

記者鮑璿安／外電報導

英國王室近日成為全球矚目焦點，凱特王妃（Kate Middleton）與威廉王子11日出席公開活動，不畏當地10度以下低溫，凱特王妃穿著 Alexander McQueen夾克，罕見的軍裝風格搭配俐落剪裁，輕輕鬆鬆獲得粉絲支持。

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凱特王妃（Kate Middleton）與威廉王子近日公開行程備受全球關注，11日兩人與查爾斯王儲威爾斯王儲及卡蜜拉一同訪問國防醫療康復中心，凱特王妃綁起清爽公主頭，身穿 Alexander McQueen立領夾克，俐落剪裁搭配整齊的銀色排扣設計，遊走於率性與氣質之間，視線向下移動，再以同色寬裙襬呼應，運用黑色高跟長靴做收尾，即便頂著低溫飄雪，凱特王妃還是盡職露出親切微笑，一舉一動都受到外媒矚目。

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時隔一天，凱特王妃訪問農場與農民會面，更是一改氣質形象，「接地氣」的換上了英國品牌Barbour短夾克搭配黑褲亮相，全身唯一亮點就屬catherinezoraida垂墜耳環，在凱特王妃耳間不斷晃動，而且該款也陪伴凱特出鏡不止一次，親民王妃封號深入人心。

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