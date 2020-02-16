你不是真的餓！嘴饞其實另有原因，千萬吃飽再追劇

▲搞懂真餓還是假餓，就不怕吃太多變胖。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

明明才剛吃午餐，肚子又餓了，這是怎麼回事？撇除真正的血糖下降感到飢餓，「嘴饞」還有5種可能性，了解真餓還是假餓，就不會控制不住自己吃過多，變胖又來怪自己了。

追劇時

根據研究指出，人在吃東西時分心，就會容易攝取更多熱量。所以盡量認真吃飽後再追劇，千萬別餓著肚子然後吃零食，小心停不下來。

無聊時

你有沒有無聊去開冰箱的習慣，當沒有事情做的時候，就會想要找點事情來做，例如吃冰箱中的東西，這時不妨打通電話給姊妹聊聊天，轉移注意力會更好。

下午時刻

午餐後、晚餐前的下午茶時間，正是能光明正大補充零食好時機，或許工作也告一段落，比起亂吃，不妨吃一些高蛋白零食，像是果仁、茶葉蛋、優格或餅乾，幫你填胃。

經期前幾天

生理期來臨前，荷爾蒙的改變或會影響你的食慾，這時候想多吃一點是正常的，但必須吃的健康，像是高纖食物能幫助穩定血糖、少吃含鈉量高的食物都能避免水腫，多補充水分是好的。

壓力大時

當處在壓力下，人會隨意選擇食物來吃，營養師表示有時候的飢餓感，會受到壓力、厭倦和疲勞等影響，所以先別急著吃東西，離開辦公桌去洗手間或泡杯茶舒緩一下情緒。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App