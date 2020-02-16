fb ig video ETtoday search mobile

你不是真的餓！嘴饞其實另有原因，千萬吃飽再追劇

> >

▲▼破解「嘴饞」5原因，消除變胖疑慮 。（圖／unsplash）

▲搞懂真餓還是假餓，就不怕吃太多變胖。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

明明才剛吃午餐，肚子又餓了，這是怎麼回事？撇除真正的血糖下降感到飢餓，「嘴饞」還有5種可能性，了解真餓還是假餓，就不會控制不住自己吃過多，變胖又來怪自己了。

追劇時

根據研究指出，人在吃東西時分心，就會容易攝取更多熱量。所以盡量認真吃飽後再追劇，千萬別餓著肚子然後吃零食，小心停不下來。

▲▼破解「嘴饞」5原因，消除變胖疑慮 。（圖／unsplash）

無聊時

你有沒有無聊去開冰箱的習慣，當沒有事情做的時候，就會想要找點事情來做，例如吃冰箱中的東西，這時不妨打通電話給姊妹聊聊天，轉移注意力會更好。

▲▼破解「嘴饞」5原因，消除變胖疑慮 。（圖／unsplash）

下午時刻

午餐後、晚餐前的下午茶時間，正是能光明正大補充零食好時機，或許工作也告一段落，比起亂吃，不妨吃一些高蛋白零食，像是果仁、茶葉蛋、優格或餅乾，幫你填胃。

經期前幾天

生理期來臨前，荷爾蒙的改變或會影響你的食慾，這時候想多吃一點是正常的，但必須吃的健康，像是高纖食物能幫助穩定血糖、少吃含鈉量高的食物都能避免水腫，多補充水分是好的。

▲▼破解「嘴饞」5原因，消除變胖疑慮 。（圖／unsplash）

壓力大時

當處在壓力下，人會隨意選擇食物來吃，營養師表示有時候的飢餓感，會受到壓力、厭倦和疲勞等影響，所以先別急著吃東西，離開辦公桌去洗手間或泡杯茶舒緩一下情緒。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

, 吃東西, 零食, 變胖
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

奧斯塔羅12星座一周運勢0217-0223　獅子對情人要誠實、摩羯偏財運不佳

奧斯塔羅12星座一周運勢0217-0223　獅子對情人要誠實、摩羯偏財運不佳

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

盤點4款質感洗手乳　「高顏值」擺著好美、迷人香氣聞了超療癒 宋慧喬「極光妝」美到破表！網讚：根本仙女下凡 《寄生上流》朴素丹幾近素顏撞衫楊冪　風格差超多網驚：竟沒輸 《愛的迫降》孫藝珍、徐智慧大衣穿搭美翻！秋冬流行5款外套必收 粉絲等了9年的聯名！MM6與The North Face首度合作　雙Logo外套曝光 湯唯新劇造型超NG！頭髮後梳、瀏海太塌　肉肉臉該避開的5大地雷 Jessica大秀逆天美腿　完美駕馭女生們的「災難單品」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面