GP貓眼女錶首推改裝服務　配色任選不怕撞錶

▲GP與Bamford Watch Department推出Cat’s Eye貓眼系列女錶客製化服務。（圖／翻攝bamfordwatchdepartment）

記者陳雅韻／台北報導

改裝錶市場以勞力士（Rolex）、PP（Patek Philippe，百達翡麗）、AP（Audemars Piguet，愛彼）等品牌最熱門，大多數朝酷黑、更潮流的方向進行大改造，但這股個人專屬的風潮非男錶專屬，瑞士名錶GP（Girard-Perregaux）宣布與提供個人化時計訂製的名家Bamford Watch Department合作，提供網上Cat’s Eye貓眼系列女錶訂製服務。

▲Bamford Watch Department為GP Cat’s Eye女錶創作情人節色調款式。（圖／翻攝bamfordwatchdepartment）

Bamford Watch Department改裝實力備受肯定，泰格豪雅（Tag Heuer）、真力時 （Zenith）和崑崙表（Corum）等瑞士品牌均授權，為旗下時計進行個人化訂製服務，GP也加入行列，且是全球首創專為女性而設的精品錶網上訂製服務。

▲從Zenith El Primero原錶面盤（右）改裝為客訂的全黑面盤。（圖／翻攝bamfordwatchdepartment）

雙方合作的契機是有顧客找上Bamford Watch Department，希望訂製GP Cat’s Eye女錶，於是聯絡GP希望能共同完成，因此開啟了此次網上訂製面盤服務，錶款選定是錶圈鑲鑽的Cat’s Eye精鋼錶，顧客可依喜好選擇面盤、小秒盤或日期窗的配色，另有12款不同顏色的Epi粒紋皮錶帶可供選擇，打造專屬個性錶款，約486,000元。

▲Bamford Watch Department接受客訂的Cat’s Eye星辰夜空效果面盤。（圖／翻攝bamfordwatchdepartment）

▲顧客可以為Cat‘s Eye女錶隨意選擇任何顏色的配搭，約486,000元。（圖／GP提供）