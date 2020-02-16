厭世女神小松菜奈擄獲GD的3個秘密　不忌口、不運動也能超纖細

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日本女星小松菜奈以招牌厭世臉闖蕩影視、時尚圈，絕美臉蛋與纖瘦的身材一舉一動散發空靈氣質，甚至被外界瘋傳擄獲了男神GD的心。接近170的身高，體重一直以來都維持在40～45公斤之間，但是卻從來不忌口，還有那白皙透亮的肌膚，存心讓人羨慕嫉妒，以下就來看看讓小松菜奈成為女神的3個秘密：

▲小松菜奈不僅擄獲眾多粉絲的心，更擄獲了男神的心。（圖／美聯）



＃黃金八小時

小松菜奈一直以來維持纖細的身材，但是卻從不忌口，什麼大魚大肉通通都吃，唯一不同的是她的進食習慣，所謂「黃金八小時」指的就是一天僅用8小時的時間進食，吃飽但不過量，剩下的16個小時便是禁食，如此一來身體有非常足夠的時間消化，長期下來也能減緩三不五時就感到饑餓的狀況。

加碼偷吃步方式：

人氣女星的行程滿檔，難免會碰到無法遵守「黃金八小時」進食時間的狀況，小松菜奈也曾在節目中分享偷吃步，就是將吃飯時間濃縮在10分鐘內，並不是在10分鐘內塞完一個便當，而是以正常速度吃10分鐘為限，以此減少吃進身體的熱量。

▲在黃金八小時內進食也能大魚大肉不忌口。（圖／翻攝自《明天我要和昨天的你約會》劇照）



＃做瑜伽

小松菜奈坦承自己不太做運動，所謂的做瑜伽也不過是「睡前伸展」而已，每天5～10分鐘非常好執行！尤其是針對腿部，做些簡單的基本拉筋動作，沒有什麼難度，但是堅持天天做的話對於維持體態有很好的效果，即使體重沒變，身形也會越來越好看。

＃蒸氣保養法

小松菜奈令人欽羨的還有她無瑕透白的水嫩肌，日常保養其實相當簡單，除了注重清潔之外，她會在洗澡前上完所有保養程序，因為沐浴時的蒸氣有助於保養品的吸收，讓肌膚保水度增加且更持久。

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