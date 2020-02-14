紐約時裝周／麥莉辣秀小蠻腰登Marc Jacobs走秀　彩色軟摺帽秒變時髦小精靈

▲。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

台北時間13日凌晨，壓軸的Marc Jacobs 2020秋冬系列發表為今年紐約時裝周劃下完美句點。這場精彩絕倫的大秀，特別請來美國傳奇編舞家暨舞蹈家Karole Armitage以一碼強烈對比的現代舞拉開序幕，身穿一套套剪裁簡約卻又華麗復古look的模特兒穿梭在舞者之中，最令人驚喜的是美國流行小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）化身「一日模特」，穿著最後一套服裝登台走秀，為這場混著舞蹈和正式走秀的時尚慶典更增添看頭。

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於紐約公園大道軍械庫（Park Avenue Armory）舉行的Marc Jacobs秋冬系列發表，在寬敞的秀場內沒有任何大型裝置陳列，只簡單擺放著圓桌和座椅，桌上還點上溫暖燭火，讓人沈浸在溫暖靜謐的氛圍。

而本季系列服裝不同於春夏系列的繽紛活力的戲劇化風格，走起簡約、優雅的復古風。Marc Jacobs以簡單和永恆為概念，將流暢的簡潔架構搭配不同面料質感、精細製作和比例，變化出風格多樣、意外華麗炫目的超時髦簡約風。



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「One Tone」配色幾乎貫穿全系列，每套look從頭到腳幾乎只有一種色調或相近色系，甚至是用同一種面料，卻一點都不無聊，出奇地光彩奪目。尤其是系列中頻繁出現的彩色軟摺帽更是一大亮點，與服裝同色系的軟褶帽，增添造型層次感和立體度，獨特凹摺造型猶如電影裡的農場女孩，但卻時髦到不行，讓人過目難忘。

▲美國流行小天后麥莉希拉。



最令人驚喜的是，美國流行小天后麥莉希拉身穿黑色短版上衣搭配黑色寬管褲驚喜登台走秀，辣秀結實小蠻腰和性感好身材，壓軸展示最後一套服裝，在現場嘉賓歡呼聲中讓本季Marc Jacobs大秀完美落幕。

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