fb ig video ETtoday search mobile

紐約時裝周／麥莉辣秀小蠻腰登Marc Jacobs走秀　彩色軟摺帽秒變時髦小精靈

> >

▲麥莉辣秀小蠻腰登台Marc Jacobs走秀。（圖／品牌提供）

▲麥莉辣秀小蠻腰登台Marc Jacobs走秀。（圖／品牌提供）

。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

台北時間13日凌晨，壓軸的Marc Jacobs 2020秋冬系列發表為今年紐約時裝周劃下完美句點。這場精彩絕倫的大秀，特別請來美國傳奇編舞家暨舞蹈家Karole Armitage以一碼強烈對比的現代舞拉開序幕，身穿一套套剪裁簡約卻又華麗復古look的模特兒穿梭在舞者之中，最令人驚喜的是美國流行小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）化身「一日模特」，穿著最後一套服裝登台走秀，為這場混著舞蹈和正式走秀的時尚慶典更增添看頭。

▲麥莉辣秀小蠻腰登台Marc Jacobs走秀。（圖／品牌提供）

▲麥莉辣秀小蠻腰登台Marc Jacobs走秀。（圖／品牌提供）

▲麥莉辣秀小蠻腰登台Marc Jacobs走秀。（圖／品牌提供）

▲麥莉辣秀小蠻腰登台Marc Jacobs走秀。（圖／品牌提供）

▲。

於紐約公園大道軍械庫（Park Avenue Armory）舉行的Marc Jacobs秋冬系列發表，在寬敞的秀場內沒有任何大型裝置陳列，只簡單擺放著圓桌和座椅，桌上還點上溫暖燭火，讓人沈浸在溫暖靜謐的氛圍。

而本季系列服裝不同於春夏系列的繽紛活力的戲劇化風格，走起簡約、優雅的復古風。Marc Jacobs以簡單和永恆為概念，將流暢的簡潔架構搭配不同面料質感、精細製作和比例，變化出風格多樣、意外華麗炫目的超時髦簡約風。

▲麥莉辣秀小蠻腰登台Marc Jacobs走秀。（圖／品牌提供）

▲麥莉辣秀小蠻腰登台Marc Jacobs走秀。（圖／品牌提供）

▲麥莉辣秀小蠻腰登台Marc Jacobs走秀。（圖／品牌提供）

▲麥莉辣秀小蠻腰登台Marc Jacobs走秀。（圖／品牌提供）
▲。

「One Tone」配色幾乎貫穿全系列，每套look從頭到腳幾乎只有一種色調或相近色系，甚至是用同一種面料，卻一點都不無聊，出奇地光彩奪目。尤其是系列中頻繁出現的彩色軟摺帽更是一大亮點，與服裝同色系的軟褶帽，增添造型層次感和立體度，獨特凹摺造型猶如電影裡的農場女孩，但卻時髦到不行，讓人過目難忘。

▲麥莉辣秀小蠻腰登台Marc Jacobs走秀。（圖／品牌提供）

▲美國流行小天后麥莉希拉。

最令人驚喜的是，美國流行小天后麥莉希拉身穿黑色短版上衣搭配黑色寬管褲驚喜登台走秀，辣秀結實小蠻腰和性感好身材，壓軸展示最後一套服裝，在現場嘉賓歡呼聲中讓本季Marc Jacobs大秀完美落幕。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

千層控快預約！夢幻「櫻花抹茶千層蛋糕」15日開賣　只有2間吃得到

千層控快預約！夢幻「櫻花抹茶千層蛋糕」15日開賣　只有2間吃得到

你得了哪種「雜亂症」？衣服山、紙張地獄　4招根治讓家裡超乾淨

你得了哪種「雜亂症」？衣服山、紙張地獄　4招根治讓家裡超乾淨

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老 男人為何想結婚？　男性網友的回答讓女生跌破眼鏡 《愛的迫降》玄彬正裝造型帥到讓人腿好軟　是男人都該有一件 迪士尼《美女與野獸》園區即將開幕！粉嫩夢幻城堡讓你置身童話 1妙招延長「口罩使用時間」！藥妝店追加抑菌產品備貨量　免出門就能買 酒精濃度80%「生命之泉」烈酒教做抗菌液　網友：超重本！ 紐約時裝周／Michael Kors超大斗篷打造瀟灑小姐　JOY齊瀏海名媛風現身

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面