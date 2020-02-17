MIT美妝好用到被當「來台必買伴手禮」！六色眼影CP值超高

編輯／Amanda

現在的美妝保養品牌多到數不清，但你有注意到嗎？這幾年台灣美妝保養品越做越好，品質、包裝質感都不輸國際品牌，甚至紅到國外去，讓許多外國人來到台灣都指名必買。先前就有香港和澳門的女孩們在網上分享了來台灣掃貨的美妝品，快來看看到底是哪些MIT美妝品好用到連港澳朋友們都知道。

▲1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，NT$390。（圖／品牌提供、翻攝IG@rubyliu082）



1028飛激長瞬翹防水睫毛膏



這一兩年間，港澳女生們的台灣美妝購買清單中，登場次數最多的就屬1028這支睫毛膏了！不僅許多美妝部落客都大推好用，連在IG、PTT、Dcard美妝版上都引起大批網友好評，2018下半年剛推出時，就熱賣到掀起缺貨潮，甚至時常登上藥妝店的熱賣排行榜。



這支飛激長採用強韌延展長纖維配方搭配捲翹防水定型膏體，並搭配適合亞洲人眼型的細緻長刷頭，用過的人都說好刷、好長還根根分明。甚至還有網友說「最近來台灣玩一定要買1028飛激長，沒買到不要說你來過台灣」「推推1028睫毛膏，可以當台灣伴手禮了XD」

▲Neogence霓淨思 N7系列面膜。（圖／品牌提供）



Neogence霓淨思 N7肌敷專科配方系列面膜



台灣人不只愛敷面膜出了名，就連MIT面膜也是國際上出了名的好用，而台灣的面膜品牌這麼多，但港澳女生們最愛買的是醫美品牌Neogence霓淨思的N7系列。

N7肌敷專科配方系列早就是網上大家很熟悉的好評面膜之一，這系列有很多款主打不同功能的面膜，其中以強調保濕的「跑趴超服貼」、「韓妞水光」和能快速恢復肌膚彈潤的「空姐零時差」最受到歡迎，大家都表示「面膜很服貼」「保濕度很好」「很好用，是目標清單之一！」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



▲heme 經典六色眼影盤，NT$330。（圖／翻攝IG@ hemecosmetics）



heme 經典六色眼影盤



近年來，提到人氣、口碑兼具的台灣美妝品牌絕不會錯過heme，尤其唇彩、頰彩和眼影盤，每每推出都會引起美妝迷們搶買，在美妝版上更是擁有愛用大批粉絲。

尤其這款六色眼影盤，從一推出就引發網友熱議，目前為止共有5款熱選，每一款配色都超美又實用，價格也很親民，在各個美妝平台、ig上都是試色、推薦文一片，從眼影色彩、包裝質感到實際妝感都大獲好評，難怪連港澳女生來台都要搶買！

▲豐台灣 植萃系蠶絲面膜，各5入/盒，各NT$299。（圖／翻攝IG@fromtaiwan_official）



豐台灣 植萃系面膜系列



「豐台灣」的面膜或許名氣沒有「我的美麗日記」或是TT面膜那麼大，但在美妝版上可是擁有許多忠實粉絲。主打使用台灣優質農產萃取精華搭配海洋深層水打造而成的植萃面膜，好用程度可是連港澳女生都有在關注，還有人說「每次來台灣必買！」「面膜紙很舒服！」

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