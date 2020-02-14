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孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

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▲▼ 孫芸芸與女兒 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸（右）與女兒Trinity一同拎Chloe DARIA包款。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

微風集團日前驚傳將裁減3成人力，消息一出引起百貨圈議論，但不影響微風少奶奶孫芸芸在澳洲陪伴子女的生活，她po出與20歲長女廖思惟（Trinity）一起穿熱褲搭帥氣靴子PK美腿，並拎Chloe同系列的DARIA包款，一張張美照猶如拍時尚大片，相同風格的母女裝被網友讚根本是姊妹裝。

▲▼ 孫芸芸與女兒 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲▼ 孫芸芸與女兒 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸（右）薑是老的辣，擺起pose比女兒純熟許多。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸特別為這組母女照標註「彼此最好的朋友」，這對相差21歲的母女，不僅是閨密可以談心，也可一起玩穿搭。這天兩人都穿熱褲搭靴子，露出修長美腿，孫芸芸綁頭巾、拎Chloe最新款中型DARIA棕色牛皮包，展現波希米亞風格，女兒Trinity則拎小型款的雲朵藍DARIA包，不過pose顯然不及她自然純熟，拍過無數廣告與雜誌封面的她依然「薑是老的辣」。

▲▼ 孫芸芸與女兒 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸（左）與女兒相差21歲，母女超像姊妹。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

在澳洲伴讀的日子，孫芸芸每回po文都有時尚亮點，例如到海邊所戴的超大鏡面墨鏡出自GUCCI，鏡面邊緣攀著兩條珊瑚蛇，辨識度超高，小時候養蛇的孫芸芸對蛇特別有好感，當然納為收藏了。

▲▼ 孫芸芸與女兒 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸戴Gucci珊瑚蛇飾邊太陽眼鏡，16,100元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

關鍵字：

Chloe, Gucci, 孫芸芸, Trinity
fashion.net

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