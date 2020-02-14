fb ig video ETtoday search mobile

NIKE受疫情影響大陸關店過半　米蘭時裝周官方忍痛發文補救

> >

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲新冠肺炎（COVID-19）導致米蘭時裝周受到嚴重損失，改用線上同步方式補救。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）13日新增確診病例4823例，疫情火速蔓延開來， 波及下週登場的時尚盛事米蘭時裝周已成事實，對此義大利國家時裝商會近日在官方IG發表聲明：「時尚和文化是橋樑，不是高墻。」意即用線上同步方式補救現場損失。

新冠肺炎病例不斷增加，疫情燒到國際，時尚之都義大利早已停運中、港、澳、台直航班機，因此陸續上陣的紐約、倫敦、米蘭、巴黎2020秋冬時裝周勢必受影響，預測上半年義大利奢侈品收入將下降近2％，眼看亞洲媒體缺席義大利品牌GUCCI 大秀，順勢取消原有出行的局面下，義大利國家時裝商會近日也在官方IG上發佈貼文，貼出與中國同在的圖片並寫下，「時尚和文化是橋樑，不是高墻。」意即選擇使用線上同步、影像採訪方式補救現場來賓損失。

▲NIKE 。（圖／路透）

▲受到疫情影響，NIKE捐款一千萬人民幣並且關閉至少一半門市。（圖／路透）

受到疫情影響，多個運動品牌宣佈將暫時關閉中國大陸部分門市，NIKE捐款一千萬人民幣並且關閉至少一半門市，adidas關閉部分門市暫時未公佈數量與區域細節；擁有Timberland、The North Face、Kipling等品牌的VF Corporation也表示：「為了減輕疫情，將關閉中國大陸約60%自有和合作門市。」另外集團也默認，這次疫情對於銷售量出現了大幅下降，無法預測會持續多久，但是會採取預防措施確保一切安全。

看更多►►武漢肺炎波及米蘭時裝周　GUCCI官方：亞洲媒體缺席確定取消看秀

►►寶格麗捐款助「加速研發新冠肺炎疫苗」　忍痛退出巴塞爾錶展

►►GUCCI、BALENCIAGA大陸關店過半！BURBERRY坦承影響恐大於SARS時期

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！
 

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

武漢肺炎, 米蘭時裝周, 新冠肺炎, COVID-19, 義大利國家時裝商會, Milano Fashion Week
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

男人為何想結婚？　男性網友的回答讓女生跌破眼鏡

男人為何想結婚？　男性網友的回答讓女生跌破眼鏡

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半

你得了哪種「雜亂症」？衣服山、紙張地獄　4招根治讓家裡超乾淨

你得了哪種「雜亂症」？衣服山、紙張地獄　4招根治讓家裡超乾淨

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD 荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老 千層控快預約！夢幻「櫻花抹茶千層蛋糕」15日開賣　只有2間吃得到 孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝 迪士尼《美女與野獸》園區即將開幕！粉嫩夢幻城堡讓你置身童話 「平價版青春露」CP值爆表　網友：無限回購、天天敷也不心疼 日本女生最不想收到的5種情人節禮物　最後一項真的母湯！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面