NIKE受疫情影響大陸關店過半　米蘭時裝周官方忍痛發文補救

▲新冠肺炎（COVID-19）導致米蘭時裝周受到嚴重損失，改用線上同步方式補救。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）13日新增確診病例4823例，疫情火速蔓延開來， 波及下週登場的時尚盛事米蘭時裝周已成事實，對此義大利國家時裝商會近日在官方IG發表聲明：「時尚和文化是橋樑，不是高墻。」意即用線上同步方式補救現場損失。

在 Instagram 查看這則貼文 Milano Fashion Week（@cameramoda）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 4 日 下午 1:27 張貼

新冠肺炎病例不斷增加，疫情燒到國際，時尚之都義大利早已停運中、港、澳、台直航班機，因此陸續上陣的紐約、倫敦、米蘭、巴黎2020秋冬時裝周勢必受影響，預測上半年義大利奢侈品收入將下降近2％，眼看亞洲媒體缺席義大利品牌GUCCI 大秀，順勢取消原有出行的局面下，義大利國家時裝商會近日也在官方IG上發佈貼文，貼出與中國同在的圖片並寫下，「時尚和文化是橋樑，不是高墻。」意即選擇使用線上同步、影像採訪方式補救現場來賓損失。

▲受到疫情影響，NIKE捐款一千萬人民幣並且關閉至少一半門市。（圖／路透）

受到疫情影響，多個運動品牌宣佈將暫時關閉中國大陸部分門市，NIKE捐款一千萬人民幣並且關閉至少一半門市，adidas關閉部分門市暫時未公佈數量與區域細節；擁有Timberland、The North Face、Kipling等品牌的VF Corporation也表示：「為了減輕疫情，將關閉中國大陸約60%自有和合作門市。」另外集團也默認，這次疫情對於銷售量出現了大幅下降，無法預測會持續多久，但是會採取預防措施確保一切安全。

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