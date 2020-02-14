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修圖當修仙！手把手教你修出「網美眼妝照」

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網美的眼妝原來是這樣修出來的。（圖／網友姍咚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文／姍咚的美妝日記


常關注美妝訊息的女孩們，是不是常驚嘆模特兒的眼妝照乾淨又顯色，讓人忍不住對她們介紹的產品生火，但自己拍出來的卻都是粗大毛孔及暗沉，其實只要掌握幾個修圖小技巧，你也能修出單眼效果的奇蹟美妝照。

#推薦app：Foodie、Snapseed

拍出好照再修出好照，才是成功的要訣，今天用Snapseed這個修圖軟體做示範，掌握幾個原則，你也能拍出韓妞型錄的眼妝或唇妝分享照。

1. 首先，用一般相機拍出清晰的局部照片。

網美的眼妝原來是這樣修出來的。（圖／網友姍咚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

2. 裁掉多餘的部分，保留重點在方形圖內。

網美的眼妝原來是這樣修出來的。（圖／網友姍咚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3. 選擇「強化細節」將「結構」調至負值，這樣一來原本眼周粗糙的皮膚就會被磨皮修飾，再將「銳化」微調，讓眼妝的輪廓稍顯清晰，數值依照每張照片作微調，但調整範圍可以參考圖中建議。

網美的眼妝原來是這樣修出來的。（圖／網友姍咚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

4. 選擇「曲線」調整整張圖片的亮度，選項選「調亮」，將平衡點移到斜線上方，整張照片就會亮起來！如果照片有篇暖和偏冷色調，也可以在此功能做微調。

網美的眼妝原來是這樣修出來的。（圖／網友姍咚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

5. 顏色調亮後，選擇「修復」修掉臉上的小瑕疵，若遇到小雜毛，可以放大圖片慢慢修飾，對於斑點、眼下小暗沉，也可以放大慢慢從小細節修淡，避免粗魯的用筆刷亂抹，這樣會把周圍的膚色攪在一起。通常眼妝或唇妝的照片，周遭雜毛要修乾淨，才能有幾近無瑕的感覺（現實是，誰沒有小汗毛啊？）

網美的眼妝原來是這樣修出來的。（圖／網友姍咚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

6. 因為前面調亮又修結構，難免眼妝的顏色被修掉，此時選擇「局部」點在最想突顯顏色的地方，選擇「飽和度」調至你認為最接近的顯色狀態。

網美的眼妝原來是這樣修出來的。（圖／網友姍咚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

7. 當你確認好圖片的瑕疵跟顯色都完美時，選擇「魅力光暈」做最後的全圖修飾，光暈數值不要調太高（通常小紅書上的眼妝都調的又高又假，多半是在此環節產生差異）

網美的眼妝原來是這樣修出來的。（圖／網友姍咚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

8. 最後，來對比一下修圖前後的差異吧！

網美的眼妝原來是這樣修出來的。（圖／網友姍咚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這個好用的修圖APP推薦給想貼出專業美妝照的人，照片的呈現只是讓大家更了解產品，不是每個人的肌膚都如此無暇完美，完全可以靠後製呈現，愛漂亮的人們也不要給自己太大的壓力啊～

光修一張眼影圖就要花很久的時間，看看許多專業的部落客、instagramer呈現那麼多細節照有多辛苦，所以嚴禁盜圖或非法引用，記得多按讚支持啊！

►►歡迎來 #姍咚的美妝IG 看更多彩妝分享


 

關鍵字：

修圖, 美妝照, 網美
fashion.net

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