揪男友敗家！NBA全明星賽開打　2000元內入手珍藏球、老帽

▲2020 NBA全明星賽週末登場，球迷們先準備好以下單品。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

2020 NBA全明星賽（NBA All-Star Game 2020）即將於週末登場，受到疫情影響，宅在家看球成為民眾最佳選擇，NBA Store也特別推出周邊商品來應援，不乏經典球衣、帽款、Money Ball珍藏版洋溢濃厚復古氣息。

▲32年後NBA全明星賽再次重返芝加哥籃球重地，雙色六角星球衣暗藏芝加哥靈魂，NT$3,080。（圖／品牌提供）

時隔32年，2020 NBA全明星賽將再次重返芝加哥籃球重地，因此球衣在設計上從城市元素進行發想，結合芝加哥最具代表性標誌的「六角星」作為主要圖騰，並延伸歷史悠久的鐵道元素創作其特有線條及字母，設計細節皆顯露對1988年芝加哥明星賽傳奇戰役的致敬。

▲運動潮流品牌Mitchell & Ness復刻籃球之神Michael Jordan球衣。（圖／品牌提供）

籃球之神Michael Jordan狂粉注意，這回有運動潮流品牌Mitchell & Ness致敬推出「1988 NBA All-Star系列」，以簡潔的NBA 和 All-Star Logo字樣，搭配紅藍白相間的星星點綴，這款球衣也成為2003年Michael Jordan 最後一次明星賽上再次復刻傳承，相當具有收藏價值。

▲NEW ERA打造簡約帽款NT$1,580；Money Ball珍藏版NT$1,650。（圖／品牌提供）

帽款方面則有NEW ERA打造簡約帽款搭配六角星以及公牛造型，低調之餘很適合當做情侶帽款佩戴。最後不能少了手上那一顆，Money Ball珍藏版以1988年美式氣息融入紅、黑、白配色，成為男生們最愛的珍藏款之一。

▲PUMA 二度攜手挪威戶外品牌 HELLY HANSEN，讓大勢鞋款Future Rider 復刻再造NT$4,880。（圖／品牌提供）

與此同時，PUMA 二度攜手挪威戶外品牌 HELLY HANSEN，將 90 年代迷人的色塊美學躍現於本季創作中，大勢鞋款 Future Rider 復刻再造在高質感叢林黑針織鞋面上覆蓋絨麂皮革，鞋舌同步刻上 PUMA x HELLY HANSEN 專屬聯名圖騰，呼應鞋跟招牌黃黑束帶打造低調玩色復刻主流。

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