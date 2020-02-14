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用1秒回到百年前的消逝酒廠　JOHNNIE WALKER藍牌體驗會「聞的到海水味」

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▲JOHNNIE WALKER藍牌體驗會。（圖／品牌提供）

▲JOHNNIE WALKER藍牌耗資千萬打造體驗會所。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

威士忌品牌 JOHNNIE WALKER 旗下當家藍牌系列，近期在台北內湖斥資千萬，打造華麗佈景且結合創新科技的「藍牌體驗會所 - 藍舍」，引進高科技投影技術結合藝術表演，讓參與其中的民眾具有身歷其境的五感體驗，在特殊設計的場景中，1秒就能進入 1825 年已消逝的 Glenury Royal 酒廠場景，甚至還帶領參與者走入 50 年前的艾雷島，空氣中還聞得到鹹鹹海水味。

▲JOHNNIE WALKER藍牌體驗會。（圖／記者蔡惠如攝）

隨著新冠肺炎疫情，在家休憩微品酩似乎是個好主意，選支好酒是必要，JOHNNIE WALKER 推出「藍牌體驗會所 - 藍舍」，打造出頂級的體驗內容，以桃膠、北海道干貝與手指檸檬、布列塔尼藍龍蝦等珍稀食材設計佐酒套餐，參與者還能一次品飲到以消逝的傳奇酒廠 Glenury Royal、Port Ellen、Brora 為靈魂，展演出藍牌珍稀特性的「GHOST & RARE珍稀系列」3支酒款。

▲JOHNNIE WALKER藍牌體驗會。（圖／品牌提供）

JOHNNIE WALKER 藍牌威士忌皆由首席調酒師親自挑選，一萬桶酒藏中，僅一桶能呈現藍牌風味，其體驗會所也延續「萬中選一 深蘊珍稀」的概念，挑選世界珍奇食材，於現場呈現並搭配藍牌風味。

場景也導入高科技投影技術，加上升降包廂，讓參與者有置身舊日時空的感受，搭配傳奇酒廠所在的空間氛圍，就像是進行一場時空與味覺的豐富饗宴，用餐過程將沿途拜訪三間消逝的傳奇酒廠，首站可感受 Glenury Royal 屬於高地的豐富花果清香；第二站Port Ellen酒廠則將瀏覽1967年艾雷島，感受拍岸的夜浪與呼嘯的海風；最終站的Brora酒廠，移動的包廂座位將撼動感官，並透過投影的聲光流動，感受當年雙子星酒廠的美好風華。

▲JOHNNIE WALKER藍牌體驗會。（圖／記者蔡惠如攝）

搭配酒款的餐單也相當特別，採用桃膠佐 Glenury Royal 的花果清香，前菜使用北海道干貝與澳洲稀有的「手指檸檬」，呼應Port Ellen酒廠的煙燻泥煤味和海邊意象，主菜「布列塔尼藍龍蝦與奶油紅蝦燉飯」以奶油香煎，襯托藍牌特有的焦糖香氣。

▲JOHNNIE WALKER藍牌體驗會。（圖／記者蔡惠如攝）

▲JOHNNIE WALKER藍牌體驗會。（圖／記者蔡惠如攝）

現場也將提供單瓶要價破萬元的「GHOST & RARE珍稀系列」3支酒款試飲，搭配專屬甜點感受不同風味。「藍牌體驗會所 - 藍舍」將於 3／21 起舉辦第一場消費者場次，限量 5 場，每場最多24人，3／1起開放預訂，單人售價3,600元。

▲JOHNNIE WALKER藍牌體驗會。（圖／記者蔡惠如攝）

▲JOHNNIE WALKER藍牌體驗會。（圖／記者蔡惠如攝）

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

JOHNNIE WALKER藍牌, JOHNNIE WALKER, 藍牌, 威士忌, 約翰走路, 體驗會, 品酒會
fashion.net

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