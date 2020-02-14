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LEVI'S客製化T恤情人節開跑！史努比＋HELLO KITTY捧愛心太Ｑ了

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▲LEVI'S Print Shop 情人節專屬圖案史努比、HELLO KITTY太Ｑ了。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

美式丹寧品牌LEVI'S的Print Shop提供消費者客製化列印T-shirt，且不定期加入新的圖案系列供選擇，而最新推出的史努比SNOOPY與HELLO KITTY系列則是情人節專屬圖案，於今日（14日）開跑！此系列總共推出六款聯名圖案，民眾可於上方輸入任意字母、數字，製作超可愛的特製TEE！

▲levis print shop情人節專屬圖案。（圖／品牌提供）

▲LEVI'S Print Shop門市。（圖／品牌提供， 以下同）

因應西洋情人節的到來，LEVI'S特別選於當天推出了史努比與HELLO KITTY的情人節專屬圖案，每一款圖樣中都能感受到滿滿的愛意，商品圖中「CUSTOM」的部分便是能讓大家自由填寫的位置，6款都有不同的巧思。

從上方影片中可以看到，訂製過程相當簡單，只要利用櫃檯前的螢幕點選想要的圖案，輸入字母後預覽效果，並有XS～XL尺寸可選擇，櫃檯亦有提供各尺寸樣板可比對身形，接著便會得到一組訂單訊息，給店員後就能於現場開始印製。

▲levis print shop情人節專屬圖案。（圖／品牌提供）

▲levis print shop情人節專屬圖案。（圖／品牌提供）

▲LEVI'S Print Shop 客製TEE售價為NT＄1,290。

利用LEVI'S Print Shop櫃檯裡的三台精密儀器，消費者能親眼看著自己的專屬TEE製作過程，從進行前置處理，讓後續顏色更飽和，到整燙、壓線，最後放入打印機，印製速度相當快速，和印表機幾乎一模一樣，整個過程下來只需要20分鐘，就是要讓大家享受現做現穿的樂趣。

▲levis print shop。（圖／記者王則絲攝）

▲levis print shop。（圖／記者王則絲攝）

▲客製TEE細節。（圖／記者王則絲攝）

LEVI'S Print Shop門市目前全台僅有臺北遠百信義A13 六樓與台南新光三越百貨西門店五樓，心動的朋友們快揪另一半一同訂製情侶裝，即使是單身的朋友們也能製作一件客製TEE當作自己的情人節禮物！且Print Shop先前也與《星際大戰》、《怪奇物語》等超高人氣電影影集推出聯名圖案，非常值得帶一件回家！

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關鍵字：

LEVIS, LEVI’S, Print Shop, 客製化, Tshirt, 情人節, 送禮
fashion.net

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