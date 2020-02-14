珍珠耳掛超夯！　TASAKI鑲大寶石越高調越好

▲TASAKI創意總監Prabal Gurung於同名品牌服裝秀上，一起發表TASAKI Atelier高級珠寶。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌TASAKI創意總監Prabal Gurung，日前於紐約時裝周發表同名服裝品牌的2020秋冬系列時裝秀，設計主題為「IMPOSSIBLE DREAMERS」，模特兒穿著俐落褲裝、夢幻晚裝等新裝，均搭配他最新設計的TASAKI Atelier高級珠寶，點出流行重點—耳掛超夯的！

▲TASAKI Atelier高級珠寶系列不對稱的珍珠耳環、誇張的珍珠耳掛，前衛大膽。

此次在Prabal Gurung秀上同步亮相的TASAKI Atelier高級珠寶，以耳環設計為主，款款都是線條大膽、充滿戲劇張力之作，不對稱設計的珍珠耳環已是常態，他還創作多款造型前衛的耳掛，讓珍珠沿著耳緣而下，再點綴碩大的彩色寶石，舞台效果相當出色，無怪乎女星黛安克魯格（Diane Kruger）經常戴此系列作品公開亮相。

▲TASAKI Atelier高級珠寶系列珍珠耳飾戲劇效果十足。

另一珍珠名家MIKIMOTO與計師川久保玲品牌COMME des GARCONS聯手打造7款珍珠項鍊，則於今日情人節開賣，巧妙將珍珠串鍊混搭粗獷銀鍊與Logo字牌等元素，不僅充滿個性，也打破性別界線，男、女都能駕馭，珍珠的設計已完全顛覆大眾的既定印象了。

▲MIKIMOTO於情人節發售與COMME des GARCONS合作的聯名珍珠項鍊。（圖／翻攝Mikimoto IG）



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