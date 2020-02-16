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偷吃宵夜好罪惡？「佛系泡麵」卡路里超低　全素食一樣美味

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編輯／Emily　圖／翻攝自zen-foods.jp、shop.mos.com.tw

半夜肚子餓的時候，來碗泡麵最棒了！吃起來美味又能快速解決飢餓，但高油高熱量其實並不健康，常會讓人產生罪惡感。日本的Zen Foods就推出了一款100%全素食泡麵，使用昆布、蔬菜製作，不添加任何肉類原料，讓卡路里瞬間降低，吃起來輕鬆沒負擔。

▲全素食泡麵。（圖／翻攝自zen-foods.jp）

日本Zen Foods推出的「精進ラーメン禅道」醬油泡麵，專門針對素食者所設計，秉持佛教食物的理念，不添加肉類、蛋、魚等動物性原料，改用醬油、昆布熬製湯底，再加入青江菜、南瓜、紅蘿蔔等大量蔬菜，讓泡麵吃起來鮮甜可口，大豆製成的素肉口感也讓人滿意。

▲全素食泡麵。（圖／翻攝自zen-foods.jp）

這款100%全素食泡麵吃起來就像一般泡麵一樣美味，但卡路里卻大大減少，只剩下284！除了比較健康，也不用擔心吃太多發胖了，以後宵夜選這款，就不會太有罪惡感啦～目前官網上有販售，一箱12個價格3,600日圓（約台幣982元）。

▲全素食泡麵。（圖／翻攝自zen-foods.jp）

愛吃泡麵的話，先前摩斯漢堡特別聯名日清食品，推出「海洋珍珠堡口味」和「和風炸雞口味」的泡麵。這兩個口味都是摩斯原本的熱銷產品，炸雞味和海鮮風味變成泡麵之後，別有一番獨特風味～裡面的配料也給得超大方！官網一個售價台幣49元，新奇的滋味超受歡迎，目前已經賣到缺貨，想吃只能再等等了～

▲全素食泡麵。（圖／翻攝自zen-foods.jp）

▲全素食泡麵。（圖／翻攝自zen-foods.jp）

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關鍵字：

泡麵, 日本, 素食, 低卡路里
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