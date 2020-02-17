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《蠟筆小新》幼稚園書包實體化！背起來直接變春日部防衛隊一員

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編輯／Emily　圖／翻攝自shinchan-shop.jp、twitter@shinchan_ec

日本卡通《蠟筆小新》播出多年依舊擁有高人氣，累積了大批粉絲，也經常推出各種周邊商品。這次居然將主角小新去雙葉幼稚園上學背的書包實體化了！黃色的長方形小書包造型跟卡通裡一模一樣，背上去彷彿也成為了春日部防衛隊的一員，粉絲們絕對要入手～

▲蠟筆小新書包。（圖／翻攝自Twitter@shinchan_ec）

看《蠟筆小新》的時候，主角小新去雙葉幼稚園上學時，總會穿上成套的深藍帽子和制服，再背上鮮豔的黃色小書包。在幼稚園裡則和同學妮妮、風間、阿呆、正男組成了春日部防衛隊，全員一起背書包的模樣超級可愛～

現在雙葉幼稚園書包被實體化了！造型與卡通裡如出一轍，黃色的長方形正面寫了雙葉幼稚園，還有姓名欄可以寫名字，背面則印上春日部防衛隊五位成員的圖案，喜歡他們絕對不能錯過這個同款。

▲蠟筆小新書包。（圖／翻攝自Twitter@shinchan_ec）

▲蠟筆小新書包。（圖／翻攝自Twitter@shinchan_ec）

書包是側背肩帶設計，背在身上不會太幼稚，反而很童趣可愛～黃色小包可以讓樸素的造型有亮點！目前蠟筆小新商店官網有販售，價格1,650日圓（約台幣450元）。

▲蠟筆小新書包。（圖／翻攝自Twitter@shinchan_ec）

除了雙葉幼稚園書包，日本Bandai也將推出新版春日部防衛隊的環保扭蛋，扭出來可以連殼一起組合成公仔，包含小新在內共有五款，每位成員都穿著幼稚園藍色制服加黃色書包，大頭模樣超級Q，粉絲們超想蒐集全套。目前發售日期還沒確定，一個售價300日圓（約台幣82元）。

▲蠟筆小新書包。（圖／翻攝自Twitter@shinchan_ec）

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關鍵字：

蠟筆小新, 書包, 雙葉幼稚園, 周邊
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