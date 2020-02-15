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女神卡卡沒畫眉毛嚇人　9萬TUDOR錶跟著搶鏡

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▲▼Lady Gaga 。（圖／翻攝ladygaga IG）

▲女神卡卡戴TUDOR Black Bay 36腕錶，稀疏眉毛跟著搶鏡。（圖／翻攝ladygaga IG）

記者陳雅韻／台北報導

33歲「搞怪天后」女神卡卡（Lady Gaga）近來愛情得意，日前在IG貼出坐在CEO男友麥克波蘭斯基（Michael Polansky）腿上的照片認愛，愛情滋潤也讓她放很開，大方po出沒畫眉毛的素顏照，果然與平常濃妝差很大，照片中還有名錶搶鏡，是出自TUDOR（帝舵表）的Black Bay 36腕錶。
▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲女神卡卡平日佩戴的TUDOR Black Bay 36腕錶，93,500元。（圖／TUDOR提供，以下同）

女神卡卡雖是西洋天后，眾人以為她非bling bling的奢華鑽錶不戴，其實她很遵守代言合約，乖乖戴她所代言的TUDOR錶，且是容易入門、定價不到10萬元的Black Bay 36精鋼錶，簡潔俐落的設計成為她日常必備品，而廣告中她所戴的是更貴氣版本Black Bay 36 S&G黃金鋼腕錶。

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲女神卡卡拍攝TUDOR廣告（上），佩戴Black Bay 36 S&G腕錶入鏡，130,500元。

受女神卡卡青睞的Black Bay系列，設計靈感源自20世紀50年代TUDOR潛水錶，面盤上名為「雪花」的棱角形指針，以及沿用第一代潛水錶的大錶冠是招牌特色，錶徑尺寸有32mm、36mm與41mm款式，內載自動上鍊機芯，是品牌搶攻女性機械錶市場的主力錶款。

關鍵字：

女神卡卡, Lady Gaga, TUDOR, 帝舵
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