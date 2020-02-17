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肯德基聯名Crocs，炸雞懶人鞋超搞怪　立體雞腿看了好餓

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編輯／Emily　圖／翻攝自crocs.com、IG@kfc、YouTube@kfc

知名速食連鎖店近來曾和一些時尚品牌合作，像Moschino的麥當勞系列就令人印象深刻。而這次是肯德雞選擇和懶人洞洞鞋Crocs聯名，推出炸雞桶造型的懶人鞋！鞋面上層是炸雞圖案，下層則是紙桶包裝配色，上面居然還放了立體的炸雞，看了都快流口水～

肯德基與Crocs的聯名拖鞋，以肯德雞招牌的炸雞桶為靈感，鞋面印了滿滿的炸雞圖案，鞋底則仿造炸雞桶的紙包裝，做成紅白相間配色，洞洞鞋上方的裝飾，居然是立體的雞腿！逼真效果看了超級刺激味蕾～盯著腳看都要肚子餓了。

▲肯德基KFCxCrocs拖鞋。（圖／翻攝自IG@kfc）

▲肯德基KFCxCrocs拖鞋。（圖／翻攝自IG@kfc）

▲肯德基KFCxCrocs拖鞋。（圖／翻攝自IG@kfc）

從宣傳片中可以看到，有基本款和厚底款兩種，詳細的銷售資訊還沒公布，但已經讓人非常期待～將炸雞結合拖鞋好玩又有趣，造型其實也很可愛，敢穿的話可是超級吸睛！

▲肯德基KFCxCrocs拖鞋。（圖／翻攝自IG@kfc）

先前義大利精品BOTTEGA VENETA的2020秋冬系列中，有一款鞋子也因為奇特造型引起討論，雖然不是和食物品牌合作，但黃色的纏繞編織造型卻激似泡麵！盯著看真的會越看越餓，穿在腳上也讓人不禁擔心，會不會走一走就碎了呢～

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更多有趣的聯名款：

►►BV最新方頭鞋撞型「泡麵」一夜爆紅　全球網友毒舌：滿頭問號

►►麥當勞出薯條襪子、大麥克包包超可愛！跨足時尚圈　300元起跳

關鍵字：

肯德基, 炸雞, 拖鞋, crocs, 聯名, 速食
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