張藝興讓BALLY潮起來　全新「鑰匙孔」包意外成本季亮點！

▲歌手張藝興穿著BALLY春夏最新漸層工裝外套。（圖／品牌提供）



記者王則絲／台北報導

瑞士品牌BALLY近期積極將觸角不斷往年輕世代延伸，歌手張藝興身穿BALLY春夏最新漸層工裝外套，橘紅色的亮眼外型搭配帥氣工裝元素，具機能性又時髦；法國超模Elisa Sednaoui Dellal也穿上了同系列的大衣款式，氣勢萬分，而肩背的全新CECYLE系列「鑰匙孔」包款，意外成為BALLY本季一大亮點！

▲法國超模Elisa Sednaoui Dellal身著全套春夏系列服飾，身上背的全新CECYLE系列牛皮兩用包及腳上的CALLIE系列米色牛皮繫帶低跟鞋，同樣讓人驚豔。（圖／翻攝自Elisa Sednaoui Dellal IG）



BALLY本季春夏服裝，不難發現品牌汲取「自然」元素，融會貫通到細節之中，像是張藝興與Elisa Sednaoui Dellal身上的橘紅色漸層外套，令人聯想到夕陽餘暉的光芒。

而Elisa Sednaoui Dellal肩上背的是本季全新推出的「CECYLE系列」，在此系列的包款中，全都擁有「鑰匙孔」形狀的鎖扣，非常有設計感且可愛。「絲巾」背帶也是一大亮點，許多穿搭潮人會在手袋上繫上絲巾，用絲巾的花色來為包款增添時尚度，此次BALLY推出的「CECYLE系列」便直接將其結合，不論肩背、手提都時尚感爆棚。

▲CECYLE系列 紅色牛皮鎖匙絲巾肩背包 NT＄48,580。（圖／品牌提供）

在 Instagram 查看這則貼文 Bally（@bally）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 9 日 上午 9:13 張貼

▲更多CECYLE系列手袋款式。（圖／翻攝自IG@bally）



CECYLE「鑰匙孔」包系列的包型、款式品項相當豐富，包括手提包、肩背包、腰包與小皮件，甚至是大容量的托特包，每一款都非常時髦又好搭配，具創意的造型充滿高級感，且在外難以撞包，想必未來將成為時尚潮人們必入手的包款之一。





▲雙胞胎日模AMIAYA姊妹花也背上CECYLE系列腰包。（圖／翻攝自IG@amixxamiaya、BALLY官網）



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