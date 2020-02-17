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敷面膜前要用化妝水？皮膚科醫師破解4大常見迷思

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▲皮膚科醫師破解4大常見面膜迷思 。（圖／翻攝IG）

▲台灣人超愛敷面膜，但關於面膜還是有些小迷思讓人搞不清楚。（圖／翻攝IG@abib.official、@yoonara_mood）

記者張毓容／台北報導

台灣人愛敷面膜出了名，每年用掉的面膜突破上億片，比台灣總人口數還多出好幾倍，但關於敷面膜這件事，還是有很多人存在著許多疑問及迷思。森田藥粧執行長－醫學博士周俊旭就特別針對常見的4個面膜迷思一一解答，像是敷面膜前一定要用化妝水？答案跟你知道的可能都不一樣。

▲皮膚科醫師破解4大常見面膜迷思 。（圖／翻攝IG）

▲敷面膜前擦不擦化妝水沒有太大區別，可依個人習慣進行。（圖／翻攝IG@ahc.official）

Q：敷面膜前要先用化妝水？

周醫師表示其實這是個迷思，以前會發展出這種基本保養方式：先用化妝水，再用精華液、乳液，是為了延長皮膚接觸有效成分的時間。而其實面膜裡面所含就是精華液，且一敷都是10分鐘起跳，比起一般擦保養品的時間還長，所以要不要先擦化妝水其實都可以。

Q：敷臉時講話、做表情會產生皺紋？

其實長皺紋跟敷面膜時講話沒什麼直接關係，但因為講話、做表情等臉部運動，會使原本服貼的面膜有些地方變得不服貼，使某些局部敷面膜的時間、效果降低一下，但沒有其他太大影響。

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▲皮膚科醫師破解4大常見面膜迷思 。（圖／翻攝IG）

▲保濕型面膜可常敷，但要在肌膚穩定、不處於敏感狀態下為前提。（圖／翻攝IG@goodal_official）

Q：面膜可以天天敷嗎？

周醫師表示，撇除針對毛孔、去油型這類深層清潔面膜，如果以保濕型的片狀面膜來說，基本上可以天天敷的。以前會不建議大家天天敷面膜，是因為以前使用的面膜布比較粗糙，但隨著科技進步，現在的面膜布比較細、比較好，面膜內所含的美容成分也比以前好很多，所以只要皮膚不是處於不穩定或敏感狀態，想要天天敷也是OK的。

Q：面膜可取代日常保養步驟？
基本上，敷完面膜建議再加個乳液或乳霜保持潤澤，但主要可視個人的年紀和膚況而定。有些面膜為了避免敷起來悶熱、不舒服，滋潤度不會做到很高，所以皮膚比較乾燥的人或是到了秋冬比較乾燥的季節，只敷面膜是不夠的，就需要再加上乳液、乳霜這類滋潤度高的品項，但若是敷面膜後的滋潤度夠了，省略後續霜狀保養也是可以，可依照個人膚質、甚至是當天膚況來做調整的。

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關鍵字：

保養, 面膜, 敷臉, 敷面膜, 迷思, 皮膚科醫師, 解答
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