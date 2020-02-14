fb ig video ETtoday search mobile

「女朋友生氣比肺炎可怕」　情人節百貨餐飲爆滿一位難求

> >

▲新光三越情人節餐廳人潮爆棚。（圖／新光三越提供）

▲新光三越信義新天地，在西洋情人節餐廳與美食街人潮爆棚。（圖／新光三越、大江購物中心提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19） 疫情話題持續發燒，餐飲、旅遊與零售業都受衝擊，但今（2／14）適逢西洋情人節，晚上新光三越餐廳與美食街人氣爆棚，許多民眾排隊與另一半聚餐，餐飲業者也透露，雖然疫情多少有影響生意，但情人節訂位早在一周前就訂滿，開玩笑表示「女朋友生氣應該比肺炎可怕」。

▲新光三越情人節餐廳人潮爆棚。（圖／新光三越提供）

新冠肺炎疫情讓許多民眾從農曆春節便減少出門，信義區過年人潮直砍2成，讓許多百貨紛紛公告防疫措施向消費者信心喊話，而今晚信義區人潮似乎有「回春」跡象，不到下午4點許多知名餐廳如福里安花神咖啡等，便有8成滿座吃下午茶的客人，而到晚餐時段美食街與館內餐廳則湧現人潮，是近期信義商圈最具人氣的時刻之一。

▲新光三越情人節餐廳人潮爆棚。（圖／新光三越提供）

▲新光三越情人節餐廳人潮爆棚。（圖／新光三越提供）

▲許多民眾湧現美食街，並在外面的元宵春節裝飾拍照留念。

新光三越表示，雖疫情話題可能有部分餐飲受到影響，但熱門餐廳如初魚等還是一位難求，新冠肺炎在台控制情況得宜，目前人潮也有慢慢回穩的趨勢。大江購物中心也表示，情人節從下午就開始湧現用餐人潮，不受疫情影響。

▲大江購物中心情人節餐廳從中午就人氣旺。（圖／大江提供）

▲大江購物中心情人節餐廳從中午就人氣旺。（圖／大江提供）

據悉信義區知名高樓層餐廳smith & wollensky、饗饗等情人節訂位仍然相當熱門，早在一周前就已滿位，而位於微風南山的UMAMI 金色三麥餐廳也在幾天前就訂滿，旗下主打網美風的petit doux微兜在情人節也是全部滿座。

關鍵字：

情人節, 百貨, 餐飲, 爆滿, 一位難求
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

Lisa將出個人品牌！「本名」被註冊　粉絲擔心成為下一個GD

男人為何想結婚？　男性網友的回答讓女生跌破眼鏡

男人為何想結婚？　男性網友的回答讓女生跌破眼鏡

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝

影／星巴克限定2天買一送一　丹堤、伯朗2／14情人節喝咖啡省一半 你得了哪種「雜亂症」？衣服山、紙張地獄　4招根治讓家裡超乾淨 「平價版青春露」CP值爆表　網友：無限回購、天天敷也不心疼 荷蘭研究：友情也有「七年之癢」　熬過便能與閨蜜白頭偕老 千層控快預約！夢幻「櫻花抹茶千層蛋糕」15日開賣　只有2間吃得到 迪士尼《美女與野獸》園區即將開幕！粉嫩夢幻城堡讓你置身童話 日本女生最不想收到的5種情人節禮物　最後一項真的母湯！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面