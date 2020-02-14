「女朋友生氣比肺炎可怕」　情人節百貨餐飲爆滿一位難求

▲新光三越信義新天地，在西洋情人節餐廳與美食街人潮爆棚。（圖／新光三越、大江購物中心提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19） 疫情話題持續發燒，餐飲、旅遊與零售業都受衝擊，但今（2／14）適逢西洋情人節，晚上新光三越餐廳與美食街人氣爆棚，許多民眾排隊與另一半聚餐，餐飲業者也透露，雖然疫情多少有影響生意，但情人節訂位早在一周前就訂滿，開玩笑表示「女朋友生氣應該比肺炎可怕」。

新冠肺炎疫情讓許多民眾從農曆春節便減少出門，信義區過年人潮直砍2成，讓許多百貨紛紛公告防疫措施向消費者信心喊話，而今晚信義區人潮似乎有「回春」跡象，不到下午4點許多知名餐廳如福里安花神咖啡等，便有8成滿座吃下午茶的客人，而到晚餐時段美食街與館內餐廳則湧現人潮，是近期信義商圈最具人氣的時刻之一。

▲許多民眾湧現美食街，並在外面的元宵春節裝飾拍照留念。

新光三越表示，雖疫情話題可能有部分餐飲受到影響，但熱門餐廳如初魚等還是一位難求，新冠肺炎在台控制情況得宜，目前人潮也有慢慢回穩的趨勢。大江購物中心也表示，情人節從下午就開始湧現用餐人潮，不受疫情影響。

▲大江購物中心情人節餐廳從中午就人氣旺。（圖／大江提供）

據悉信義區知名高樓層餐廳smith & wollensky、饗饗等情人節訂位仍然相當熱門，早在一周前就已滿位，而位於微風南山的UMAMI 金色三麥餐廳也在幾天前就訂滿，旗下主打網美風的petit doux微兜在情人節也是全部滿座。