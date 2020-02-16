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Jessica大秀逆天美腿　完美駕馭女生們的「災難單品」

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編輯／JJ

韓女星Jessica從少女時代稱霸時期至今，人氣依然居高不下，已經30歲的她不僅一點都沒有變老跡象，還越來越美了，尤其是身材狀態更是好得沒話說。日前Jessica出席義大利潮牌Palm Angels紐約時裝大秀時，一身皮衣、皮褲勁裝登場，一雙大長腿羨煞眾人，粉絲們瘋狂大讚：「女神降臨！」

▲jessica。（圖／翻攝自微博、jessica IG）

Jessica當天穿著皮衣外套內搭白襯衫，搭配五分皮褲與肩頭細跟高跟鞋，一雙大長腿又細又直，簡直逆天。此套穿搭中就屬這條五分皮褲最難駕馭，類似這種緊身、五分的短褲，又有一種名稱叫做「單車褲」，在歐美國家相當盛行，前陣子也一度流行到台灣。

▲jessica。（圖／翻攝自微博、jessica IG）

▲Jessica出席義大利潮牌Palm Angels紐約時裝大秀。（圖／翻攝自微博＠jiephot，以下同）

雖然女神穿起來很美，不過一般人可是很難駕馭「單車褲」的，只要臀部、大腿稍微有些贅肉，此褲款都會將這些缺點放大，一弄不好穿起來會相當可怕，對於大部分的女生來說是一種「只可遠觀而不可褻玩焉」的災難性單品。

尤其是當這種緊身單品遇上皮革布料的材質，更會因反光效果而讓視覺上看起來無比顯胖，但是在Jessica身上卻起到了絕佳的修飾效果，也只能歸因她毫無贅肉的美腿，細看就連小腿肌部分的線條也相當滑順，看看下方這張沙發神照，這逆天長腿真是只能讓網友們跪著欣賞了。

▲jessica。（圖／翻攝自微博、jessica IG）

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關鍵字：

Jessica, 潔西卡, 紐約時裝周, 長腿, 逆天美腿
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